Mesečni temeljni dohodek za oktober prejelo že več kot 25.800 samozaposlenih

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP) je FURS upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 31. oktobra vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije covid-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije covid-19, ter izpolnjujejo druge zakonske pogoje, nakazal mesečni temeljni dohodek za oktober.

Finančna uprava je na tej podlagi izvedla nakazilo 25.883 upravičencem, v skupnem znesku 27.280.784,55 evrov.

V skladu z omenjenim zakonom je Finančna uprava 120 samozaposlenim, družbenikom in kmetom, nakazala tudi 30.250 evrov delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok v mesecu oktobru. Sredstva so prejeli tisti zavezanci, ki so vlogo vložili do 31. oktobra in ki so izpolnjevali zakonske pogoje.