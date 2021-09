WHO spremlja novo različico koronavirusa

Različico Mu, znano tudi kot B.1.621, so pri WHO 30. avgusta na seznam za spremljanje dodali, potem ko so jo odkrili v 39 državah in ugotovili, da ima več mutacij. Prav zaradi mutacij bi bila lahko namreč bolj odporna na imunsko zaščito, ki so jo mnogi že pridobili, poroča The Guardian .

Različica Mu vsebuje "mutacije, ki kažejo na potencialne lastnosti t. i. imunskega pobega", kar pomeni, da posameznikov imunski sistem različice ne bo več sposoben prepoznati in odpraviti. Podatki iz prvih raziskav kažejo, da bi se različica Mu obrambi imunskega sistema lahko izognila na podoben način kot različica Beta, ki so jo prvič potrdili v Južni Afriki, je zapisano v tedenskem biltenu WHO o pandemiji. Dodali so, da bo treba domneve dodatno potrditi z nadaljnjim delom.

Različico Mu so januarja 2021 prvič potrdili v Kolumbiji. Od takrat so po svetu zabeležili nekaj posameznih primerov in nekaj večjih izbruhov. Poleg Južne Amerike so o primerih poročali v Veliki Britaniji, Evropi, ZDA in Hongkongu. Čeprav različica predstavlja manj kot 0,1 odstotka okužb s covidom-19 po vsem svetu, pa v Kolumbiji (39 odstotkov) in Ekvadorju (13 odstotkov) beležijo čedalje več primerov.

Znanstveniki in uradniki javnih zdravstvenih organizacij želijo vedeti, ali je različica Mu bolj prenosljiva in ali povzroča hujši potek bolezni kot različica Delta, ki je po svetu trenutno najbolj razširjena. "Epidemiologijo različice Mu v Južni Ameriki, zlasti s soobtokom različice Delta, bodo natančno spremljali in poročali o morebitnih spremembah," še piše v poročilu WHO.