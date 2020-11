Musek Lešnik: Ocenjevanje v šolah ni priporočljivo, ni pa povsem prepovedano

Ministrstvo je v četrtek šolam poslalo spremembe pri izvedbi šolskega leta, pri čemer pa ni bilo povsem jasno, ali je v času pouka na daljavo ocenjevanje povsem odsvetovano ali ne. Predsednik strokovnega sveta za splošno izobraževanje Kristijan Musek Lešnik spremembe razume v smislu, da ocenjevanje ni priporočljivo, ni pa povsem prepovedano.

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je namreč 19. novembra ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagal, naj imajo v šolah v letošnjem šolskem letu namesto dveh le eno ocenjevalno obdobje, hkrati pa naj šole v času izvajanja pouka na daljavo praviloma ne ocenjujejo. V četrtek je ministrica za izobraževanjeSimona Kustec nato sprejela več sklepov, s katerimi je določila, da bo v letošnjem šolskem letu v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah namesto dveh le eno ocenjevalno obdobje, ki je raztegnjeno na celotno šolsko leto. Hkrati je določila, da se ocenjevanje v osnovnih in glasbenih šolah izvaja v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Ker je hkrati ministrstvo osnovnim in glasbenih šolam poslalo priporočila Zavoda RS za šolstvo, naj v času pouka na daljavo ocenjevanja znanja ne izvajajo, je slednje pri nekaterih sprožilo vprašanje, ali si morda sklep ministrstva in priporočila zavoda nasprotujejo.

icon-expand Kristijan Musek Lešnik FOTO: POP TV

Predsednik strokovnega sveta za splošno izobraževanjeKristijan Musek Lešnik, ki sklepe ministrstva pozdravlja, meni, da temu ni tako. "V pravilniku o ocenjevanju namreč piše, da mora biti ocenjevanje vedno pred razredom, s sklepom pa je ministrica ta del zgolj dopolnila v smislu, da lahko ocenjevanje v času pouka na daljavo poteka tudi individualno,"je pojasnil. S takšnimi določbami je ministrstvo po njegovih besedah omogočilo, da se lahko ocenjevanje v času pouka na daljavo izpelje tam, kjer je že bilo dogovorjeno, ali kjer je ocenjevanje smiselno. "Nekje so šolarji že pripravili različne projekte, predstavitve ali pa so bili dogovorjeni, da bodo vprašani, ker so se sami javili. Če bi ministrica v sklepu zapisala, da v času šole na daljavo ocenjevanja ni, potem ocenjevanje v navedenih primeru ne bi bilo mogoče,"je dejal. Vse skupaj je treba torej po njegovem mnenju razumeti na način, da v času izobraževanja na daljavo ocenjevanja ni, ni pa to povsem prepovedano, kjer je to smiselno. Ob tem poziva tudi k dobronamernosti in uporabi zdrave pameti.

Srednje šole imajo glede ocenjevanja proste roke Srednjim šolam je ministrstvo pri odločitvi, ali bodo ocenjevale ali ne, pustilo proste roke oziroma njihovi lastni presoji. Pri tem morajo šole ocenjevanje v času pouka na daljavo le prilagoditi razmeram, za kar morajo ustrezno prilagoditi šolska pravila ocenjevanja, določiti potrebno število ocen pri posameznem predmetu in dijake seznaniti s spremembami. V primeru, da ocenjevanje pri pouku na daljavo v srednjih šolah poteka ustno preko videokonference, zavod priporoča, naj ocenjevanje poteka v manjši skupini dijakov. Pri pisnem ocenjevanju priporoča naloge, ki predvidevajo krajše esejske odgovore na izvirna vprašanja, ki zahtevajo povezovanje znanja, daljše pisne sestavke, avtentične naloge in podobno. Pri ocenjevanju mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja, kar pomeni, da sta pri ustnem ocenjevanju navzoča vsaj dva dijaka.

V okrožnici, ki jo je v četrtek šolam poslalo ministrstvo, so tudi opozorila Inšpektorata RS za šolstvo in šport o tem, kako naj se v času pouka na daljavo ne ocenjuje. Pri tem inšpektorat navaja nekaj primerov, ki jih zaznava in po njegovem pomenijo odmik od načel o varnem in spodbudnem učnem okolju. Taki so primeri, ko ima na primer učenec pri ustnem ocenjevanju čez oči masko, ko učitelj od njega zahteva večje število kamer, ko zahteva kamere s posebno resolucijo, ko zahteva, da mora imeti ugasnjen telefon, ki ga mora predhodno tudi pokazati, ko mora učenec ali dijak gledati izključno v ekran, ali ko mora uporabljati posebne snemalne programe, ki "beležijo odmik od normalnega vedenja". Kot pravijo na inšpektoratu, so v povezavi s takšnimi nesprejemljivimi načini ocenjevanja že prejeli številna pisanja. Kot napovedujejo, bo inšpektorat vsako takšno ravnanje preverjal, pri čemer bo v primeru zaznanih kršitev izvedel ustrezne ukrepe.