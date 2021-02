Mutacije sevov otežujejo boj z epidemijo

Zgolj devet doslej potrjenih primerov angleškega seva je na prvi pogled dobra popotnica. "Ampak to je problem s to eksponentno rastjo. Na začetku je ni opaziti, če se pa podvojuje vsak teden, potem lahko zelo hitro uide izpod kontrole. In predstavlja velik delež ali mogoče celo večino primerov, kot se je zgodilo recimo v Veliki Britaniji ali pa v Izraelu in na Portugalskem," opozarja prof. dr. Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Po ugotovitvah Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, kjer morajo nekaj potencialnih primerov še potrditi, je mogoče sklepati, da se bolj nalezljiva različica že širi. "Tukaj je vedno treba upoštevati, od kod so zdaj ti sevi," pravi Logarjeva, predvsem "ali so to preneseni sevi znotraj Slovenije ali so to še vedno neki uvoženi sevi."