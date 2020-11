Mutacijo koronavirusa, ki ga prenašajo minki, na Danskem potrdili pri 214 osebah

Iz danskega inštituta so sporočili, da so od junija mutacijo novega koronavirusa, ki jo sicer povezujejo z minki (ti bi virus naj tudi prenašali na človeka), zaznali pri 214 okuženih osebah. Specifični sev mutiranega koronavirusa, zaradi katerega je Danska odredila usmrtitev vseh minkov, pa so doslej odkrili le pri 12 ljudeh in na petih farmah.

Po tem, ko so na Danskem pri ljudeh odkrili mutacijo novega koronavirusa, ki jo prenašajo minki - posledično pa je danska vlada v sredo odredila usmrtitev vseh primerkov te živali, ki jih gojijo na farmah -, so danske oblasti danes sporočile, da so mutirano različico virusa od junija pa do danes potrdili pri 214 osebah. Danski inštitut Serum, ki se ukvarja s proučevanjem nalezljivih bolezni, je potrdil, da gre sicer za več spremenjenih različic novega koronavirusa, ki jih povezujejo z minki, poroča Reuters. Specifični sev mutiranega koronavirusa, zaradi katerega je država odredila usmrtitev vseh minkov, pa so doslej odkrili le pri 12 ljudeh in na petih farmah. Odredili usmrtitev skoraj 17 milijonov primerkov te živali Danske oblasti so kljub temu odredile odstrel oziroma zakol vseh minkov (vrsta kune), ki jih v tej nordijski državi vzrejajo za krzno, s čimer naj bi zmanjšali možnost prenosa virusa z živali na človeka. Danska velja za največjo svetovno proizvajalko tega krzna, pa tudi za izvoznico - njena glavna izvozna trga sta Kitajska in Hongkong. V državi je več kot tisoč tovrstnih farm, BBC pa poroča, da je po nekaterih ocenah na Danskem trenutno okoli 17 milijonov primerkov te živali.

Danska premierka Mette Frederiksen je ob tem dejala, da mutirani virus predstavlja "tveganje za učinkovitost" prihodnjega cepiva za covid-19. Danska je z (delnim) odstrelom kun pričela že konec prejšnjega meseca, po tem, ko so zaznali povečano število okuženih živali. O primerih novega koronavirusa pri minkih vse od začetka pandemije poročajo tudi s farm na Nizozemskem in v Španiji. Se pa virus pri teh živalih kot kaže precej hitreje širi na severu Evrope - okužbo so zaznali že na 207 farmah na Jutlandiji in krati potrdili že najmanj pet različnih sevov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti se je okužilo 12 ljudi.