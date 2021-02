Na avstrijskem Koroškem kar 20-odstoten delež britanske različice novega koronavirusa

V ZDA so prejšnji teden dosegli 25-odstotni padec novih primerov okužb s koronavirusom v primerjavi s tednom prej, pada tudi število smrtnih primerov in hospitalizacij. Ruski statistični urad je medtem sporočil, da je število Rusov, ki so lani umrli zaradi covida-19, dvakrat večje, kot so mislili do zdaj. Na avstrijskem Koroškem pa kar 20 odstotkov vseh okužb predstavljajo okužbe z britansko različico virusa.

Britanska različica novega koronavirusa se je za zdaj najbolj razširila na Zgornjem Koroškem, je pa prisotna po vsej zvezni deželi. Na avstrijskem Koroškem so do ponedeljka potrdili 28 primerov okužbe z bolj nalezljivo britansko različico, še 70 vzorcev pa so zaradi suma, da gre za to različico, poslali na sekvenciranje. Okužbe se po besedah tiskovnega predstavnika koroške deželne vlade Gerda Kuratha širijo predvsem na zasebnih druženjih. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da okuženi pogosto ne želijo navesti stikov, ki so jih imeli, in zavračajo sodelovanje z epidemiologi, zato je širjenje okužb težje oziroma skorajda nemogoče zajeziti. Velika večina stikov okuženih, ki so jih testirali, je bila tudi pozitivna na novi koronavirus. Po vsej Avstriji sicer beležijo očiten trend naraščanja števila okužb z novimi različicami novega koronavirusa, je danes opozoril Andreas Bergthaler iz raziskovalnega centra za molekularno medicino na Avstrijski akademiji znanosti. Britanska različica virusa B.1.1.7 je nekoliko bolj razširjena na vzhodu države, medtem ko Tirolsko pesti izbruh južnoafriške različice B.1.351. Po besedah Bergthalerja je situacija na Tirolskem trenutno precej nejasna, je pa očitno, da imajo tam težave s to različico. Bergthaler zato svari, da je obsežno sproščanje zajezitvenih ukrepov, ki se je v Avstriji začelo prav danes, problematično. Po njegovem mnenju bi namreč število na novo okuženih že brez tega sproščanja zaradi bolj nalezljivih različic v nekaj tednih začelo znova občutno naraščati.

V Rusiji za covidom-19 umrlo dvakrat več ljudi Število Rusov, ki so lani umrli zaradi covida-19, je dvakrat večje, kot so mislili do zdaj, je sporočil ruski statistični urad. Po podatkih, ki jih je urad sporočil v ponedeljek, je zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 162.000 ljudi. Vladni podatki po drugi strani kažejo, da je bolezen od začetka izbruha zahtevala 77.068 življenj. Vladna statistika vključuje le primere, pri katerih je covid-19 potrjen kot vzrok smrti. Zaradi takšne metode štetja je bila vlada večkrat tarča kritik. Po navedbah namestnice ruskega premierjaTatjane Golikove je lani v Rusiji umrlo skoraj 18 odstotkov več ljudi kot leta 2019. Statistični urad je ugotovil, da je bil upad števila prebivalcev Rusije v letu 2020 največji v zadnjih 15 letih. V državi so nedavno sprostili nekatere ukrepe za zajezitev širjenja virusa, saj da se je stanje izboljšalo. Moskovski župan Sergej Sobjanin je znova dovolil obratovanje nočnih klubov in restavracij, ki so odprte pozno v noč. V gledališčih, kinih in koncertnih dvoranah je dovoljen obisk več ljudi hkrati. Otroci so se vrnili v šole, študentje pa na univerze. Pandemija covida-19 v ZDA kaže znake umirjanja Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA do ponedeljka okužilo skoraj 27,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je skoraj 465.000. Največ mrtvih je v zvezni državi New York – okrog 45.000, sledi Kalifornija s 44.000 mrtvimi pred Teksasom s skoraj 40.000 mrtvimi. Prejšnji teden so v ZDA našteli 825.000 novih okužb s koronavirusom, kar je 25 odstotkov manj kot teden prej in na ravni lanskega novembra. Dnevno se sedaj okuži povprečno po 117.000 ljudi, kar je najmanj od novembra. Januarja je bilo povprečno po 250.000 novih okužb dnevno.

Število hospitalizacij se je prejšnji teden zmanjšalo na nekaj čez 88.000, do ponedeljka pa na okrog 81.000, kar je najmanj od oktobra. Januarja je bilo hospitaliziranih 130.000 ljudi. Število novih okužb je v tednu dni najbolj padlo v Kaliforniji, in sicer za kar 48 odstotkov, število novih primerov pa je naraščalo le v Oregonu, Arkansasu, Vermontu in Portoriku. Število smrtnih primerov je v prješnjem tednu v primerjavi s tednom prej padlo za 2,5 odstotka, na nekaj čez 22.000. Delež pozitivnih testov pa je v istem času padel s 8,5 na 7,3 odstotka. Še vedno sicer umira po več kot 3000 ljudi na dan. Proti covidu-19 se je doslej s po eno dozo cepiva Pfizerja ali Moderne cepilo že deset odstotkov prebivalstva ZDA, z dvema dozama pa trije odstotki. Zdravstvene strokovnjake pa skrbijo nove mutacije virusa – po ZDA krožijo že tri, med njimi britanska, ki je od 30 do 40 odstotkov bolj nalezljiva kot izvirni virus. Zdravstveni strokovnjaki oblasti opozarjajo, naj kljub boljši statistiki ne rahljajo varnostnih ukrepov, saj pandemija še ni pod nadzorom. Vendar pa je izboljšanje razmer vplivalo na newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma, ki ga je ganilo tudi propadanje restavracij, tako da je napovedal, da se bodo z 12. februarjem znova odprle tudi restavracije z notranjimi prostori, ampak z največ 25-odstotno kapaciteto. Zaskrbljujoče je tudi obnašanje Američanov med spremljanjem nedeljskega finala nogometne lige NFL Super Bowl. Številni so se namreč udeležili zabav, pri čemer niso ohranjali varnostne razdalje in nosili mask, predvsem v Tampi na Floridi, kjer je potekal finale.