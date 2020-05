'Meja s Hrvaško je praktično odprta'

Po srečanju vodstev slovenske in hrvaške policije naj bi do konca tedna uradno parafirali protokol o prehajanju meje, je sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Notranji minister Aleš Hojs pa je povedal, da je za prestop državne meje s Hrvaško dovolj že čisto običajen utemeljen razlog. Madžarska in Avstrija pa sta prvi državi, za kateri pričakujejo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji.

Na podlagi sestanka, ki sta ga imela hrvaški in slovenski notranji minister prejšnjo soboto, sta se sedaj srečala tudi direktorja policije in dorekla, pod kakšnimi pogoji lahko ljudje prečkajo državno mejo. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedal minister Aleš Hojs, morajo imeti potniki za to razlog, vendar je "denimo dovolj že to, da mora nekdo nekaj kupiti v Ikei. Praktično je meja odprta". Notranji minister je sicer povedal, da bo Hrvaška vztrajala pri evidenci odvzemanja osebnih podatkov, telefonskih številk, mesta, kjer se bodo tuji državljani nahajali ter časa trajanja obiska. "To pa iz enega in edinega razloga - ker želijo turiste, ki prihajajo na Hrvaško, iz epidemioloških razlogov imeti pod nadzorom, zato da jih ob eventuelnem izbruhu novega vala okužb ali pa novih žariščih lahko o tem obveščajo."

icon-expand Avstrija na mejo pošilja tudi vojake. FOTO: AP

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci še pojasnil Kacin, je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil načelno epidemiološko oceno, po kateri je v Evropi trenutno 14 držav, od koder bi bilo mogoče dovoliti vstop v Slovenijo. A dokler ni skupnega dogovora znotraj EU oziroma širšega schengenskega prostora, si moramo pomagati z dvostranskimi dogovori, je opomnil. Prvi državi, za kateri pričakujejo, da bo dogovor dosežen, sta po njegovih besedah Madžarska in Avstrija. Ob tem je opomnil, da severna slovenska soseda od svojih državljanov, ki gredo na ozemlje Slovenije, zahteva, da gredo ob vrnitvi v karanteno. "To jim zelo otežuje odločitev, da bi že zdaj prišli na počitnice k nam," je pripomnil. Potekajo tudi dogovori, da bi se čim prej srečala slovenski in avstrijski minister za notranje zadeve. Sicer pa Hrvaška pripravlja poseben sistem, ki bo omogočil, da se tisti, ki večkrat potujejo na Hrvaško (na primer lastniki nepremičnin in polovil), na meji ne bodo več zadrževali, saj bodo njihovi podatki že v sistemu. Tako bo prehod stekel bistveno hitreje, je prepričan Kacin. Pogovori na strokovni ravni potekajo tudi z Italijo, NIJZ je v stalnih stikih z Rimom glede srečanja na najvišji ravni. Ta naj bi bil v kratkem, je še napovedal vladni govorec.