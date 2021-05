Na Bledu bodo v enem dnevu cepili več kot sedem odstotkov prebivalcev

Delež cepljenih se bo po današnjem množičnem cepljenju, ki ga je Zdravstveni dom Bled v sodelovanju z Občino Bled in tamkajšnjo civilno zaščito ter zavodom za kulturo pripravil v blejski festivalni dvorani, še bistveno povečal. Do 18. ure bodo cepili okoli 800 občanov Bleda in Gorij, ki so starejši od 50 let in so se prijavili na cepljenje.

Blejska občina je bila že doslej po precepljenosti občanov med uspešnejšimi v državi. Glede na podatke NIJZ so v Občini Bled, ki ima skoraj 8000 občanov, do današnjega dne z enim odmerkom cepili nekaj več kot 25 odstotkov, z drugim odmerkom pa nekaj več kot 14 odstotkov občanov. V Gorjah, kjer je 2760 prebivalcev, so s prvim odmerkom cepili skoraj 22 odstotkov, z drugim pa 12 odstotkov občanov.

Vsakega so iz zdravstvenega doma predhodno poklicali in mu določili natančno uro cepljenja. Pri administraciji in usmerjanju pomagajo prostovoljke Rdečega križa Bled. Kot je bilo videti v času obiska ministra za zdravje Janeza Poklukarja, cepljenje poteka tekoče in brez čakanja.

Minister je izpostavil, da so na takšen način na Bledu sposobni v dobrih desetih dneh cepiti vse prebivalce. Pohvalil je velik angažma lokalne skupnosti, zdravstvenih delavcev in prostovoljcev za organizacijo uspešnega in varnega cepljenja ter da so v takšnem številu uspeli nagovoriti občane, da so se odločili za cepljenje. "To je vesel dogodek, ki v našo družbo prinaša zdravje in širino življenja v vseh pogledih," je dodal.

"Prav na ramenih lokalne skupnosti je, da se maksimalno angažira in stopi do vsakega občana ter mu pomaga pri tem, da se odloči za cepljenje in mu potem tudi organizira vse potrebno za to, da se cepi. Ni dvoma, da gre tistim občinam, ki se tega zavedajo, bolje. Ostalim, ki morda do tega koraka še niso uspele priti, pa bomo v naslednjih dneh pomagali, kajti ključno je, da se precepimo. Od nas vseh je odvisno, kako bodo šli v poletje in kako bomo premagali to krizo in virus," je poudaril Poklukar.

"Naša naloga je, da zagotovimo zadostne količine cepiva in vam, kolikor je mogoče, pridemo nasproti tako z mobilno aplikacijo za sam administrativni del postopka cepljenja kot tudi z aplikacijo za naročanje na cepljenje in spremljanje seznamov na cepljenje," je županom Bleda, Gorij in Bohinja ter vodstvu blejskega zdravstvenega doma in Osnovnega zdravstva Gorenjske dejal minister.