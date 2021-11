Na Češkem zaostrili ukrepe, porast okužb na Hrvaškem in v Nemčiji

Na Češkem so začeli veljati zaostreni ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Skrajšali so veljavnost testov, ki so po novem plačljivi. V restavracijah in barih strežejo samo gostom s potrdilom PCT (preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativen test na okužbo z novim koronavirusom). Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili še 1126 novih okužb z novim koronavirusom, še pred tednom dni so poročali o 680 okužbah. V zadnjem dnevu je umrlo še 31 covidnih bolnikov, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V Nemčiji pa se je incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjem tednu povzpela čez 150, prvič od letošnjega maja.

Na Češkem so zaposleni v gostinskih lokalih obvezani k preverjanju, ali gosti izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru kršitev lastnikom gostinskih lokalov po poročanju nemške tiskovne agencije dpa grozijo visoke denarne kazni. Hkrati so na Češkem veljavnost hitrih testov skrajšali s tri dni na 24 ur, testi PCR so poslej veljavni samo tri dni. Prav tako je novost, da testi niso več brezplačni. V gostinstvu so ukrepi, ki jih je sprejela vlada pod vodstvom populističnega premierja Andreja Babiša, naleteli na kritike. Vlada odgovornost za boj proti pandemije prelaga na zasebni sektor, ki ga je pandemije že tako hudo prizadela, so sporočili češki gostinci.

icon-expand Na Češkem zaostrili protikoronske ukrepe FOTO: Shutterstock

Na Češkem z 10,7 milijona prebivalcev je doslej polno cepljenih 57 odstotkov ljudi. V Avstriji na delovnem mestu obvezen pogoj PCT V Avstriji je od danes na delovnem mestu obvezen pogoj PCT. Delodajalec mora sedaj preverjati, ali je zaposleni cepljen proti covidu-19, prebolel oziroma ima negativen test na novi koronavirus. Prihodnjih 14 dni bo veljalo še prehodno obdobje, ko bodo lahko zaposleni, ki nimajo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, nosili zaščitno masko tipa ffp2. Nadzor bodo opravljali predstavniki zdravstvenih organov, vendar bo moral izpolnjevanje pogojev preverjati tudi delodajalec, poroča časnik Kronen Zeitung na svoji spletni strani. V Avstriji bodo 15. novembra še dodatno zaostrili ukrepe. Po besedah ministra za zdravje Wolfganga Mücksteina od takrat ne bodo več veljali hitri testi, ampak bodo morali necepljeni predložiti negativni izvid PCR testa. Pri kršenju pravil grozi zaposlenim kazen v višini do 500 evrov, delodajalcem pa kazen v višini do 3600 evrov. V Avstriji beležijo porast števila okužb. V zadnjem dnevu so potrdili še 4523 novih okužb z novim koronavirusom, kar je precejšen porast s prejšnjim tednom, ko so v ponedeljek poročali o 2850 okužbah. V bolnišnicah se zdravi 1458 bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno nego potrebuje 292 covidnih bolnikov.

V Avstriji je predvideno, da pri 300 covidnih bolnikih na intenzivni negi začne veljati druga od petih stopenj novih vladnih ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Med drugim je v drugi stopnji predvideno, da je vstop v gostinske lokale v nočnih urah dovoljen samo cepljenim ali prebolelim. Pri 500 covidnih bolnikih na intenzivni negi omenjeno pravilo velja za vse ostale gostinske lokale in hotele. Pri 600 covidnih bolnikih na intenzivni negi je predvideno zaprtje javnega življenja za necepljene prebivalce, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Na Hrvaškem porast okužb z novim koronavirusom V hrvaških bolnišnici je na zdravljenju 1596 covidnih bolnikov, od tega jih je 183 na ventilatorjih. Trenutno imajo v državi 22.884 aktivnih okužb z novim koronavirusom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na Hrvaškem je polno cepljenih 53 odstotkov odraslih. Do sedaj so na Hrvaškem skupno potrdili več kot 471.000 okužb, umrlo je 9251 covidnih bolnikov. Porast okužb tudi v Nemčiji Nemška kanclerka v odhodu Angela Merkel je danes pozvala k hitri uvedbi ukrepov za zaustavitev zaskrbljujočega trenda, saj si Nemčija po njenih besedah ne more privoščiti čakanja do oblikovanja nove nemške vlade. V zadnjem dnevu so v Nemčiji potrdili še 9658 novih okužb z novim koronavirusom. Incidenca se je povzpela na 154,8, je razvidno iz podatkov pristojnega inštituta Roberta Kocha (RKI). Še pred tednom dni je bila incidenca 110,1.

icon-expand Porast okužb tudi v Nemčiji FOTO: AP

V Nemčiji je doslej polno cepljenih 66,7 odstotka prebivalcev. Glede na nedavno raziskavo inštituta Forsa je 65 odstotkov necepljenih odgovorilo, da se nikakor ne bodo cepili, 23 odstotkov jih cepljenju ni naklonjenih. Merklova je v pogovoru za nedeljsko izdajo časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung priznala, da obžaluje, da okoli tri milijone Nemcev, starejših od 60 let, še ni cepljenih. Še naprej pa zagovarja pravico so prostovoljne odločitve glede cepljenja, je dodala. Najverjetnejši prihodnji nemški kancler, socialdemokrat Olaf Scholz je daes ocenil, da mora Nemčija narediti vse za omejitev pandemije, obenem pa ob tolikšnem številu cepljenih ne morejo več zapirati države. V New Yorku v veljavo stopilo obvezno cepljenje za mestne uslužbence V New Yorku je danes v veljavo stopilo obvezno cepljenje za vse zaposlene v mestni upravi in drugih mestnih organih, to so med drugim tudi policisti, gasilci in smetarji. Kdor ni cepljen z najmanj enim odmerkom, mora na neplačan dopust. Župan Bill de Blasio je v nedeljo tvitnil, da po njegovih informacijah pogoj izpolnjuje 91 odstotkov ljudi. "91 odstotkov mestnih uslužbencev je sedaj cepljenih. Samo danes se je cepilo 2300 zaposlenih," je v nedeljo tvitnil newyorški župan. Še prejšnji teden je bila cepljena le okoli tretjina gasilcev in smetarjev in četrtina policistov. Že de Blasio je napovedal, da se bodo verjetno večinoma cepili v zadnjem trenutku. Podobno je bilo namreč pri uvedbi obveznega cepljenja v drugih sektorjih, med njimi v šolstvu in zdravstvu, poročajo ameriški mediji. Pred rokom danes pa so v preteklih dneh številni newyorški gasilci javili bolniško odsotnost. Za okoli 2000 gasilcev verjamejo, da so bolniško odsotni, ker se želijo izogniti cepljenju, so dejali viri blizu mestne uprave.

icon-expand V New Yorku v veljavo stopilo obvezno cepljenje za mestne uslužbence FOTO: AP