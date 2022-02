Na Danskem so se poslovili od omejitev zaradi koronavirusa

"Smo skozi kritično fazo. Pravimo adijo omejitvam in dober dan življenju, kot smo ga poznali pred korono," je danes dejala danska premierka Mette Frederiksen . Zaščitne maske na Danskem niso več obvezne, prav tako ne preverjajo več spoštovanja pogoja PCT, odprli so se nočni lokali. V veljavi ostajajo le omejitve pri prehodu meje, in sicer za necepljene potnike iz neschengenskih držav.

Danska je sicer prvič skoraj vse ukrepe odpravila že lani septembra, a so jih nato, ko se je začelo večati število okuženih zaradi hitro nalezljive različice omikron, konec lanskega leta znova uvedli. Zdaj se je pokazalo, da omikron povzroča lažjo obliko bolezni, število tistih, ki potrebujejo oskrbo v bolnišnici, pa se ne povečuje. Danska je sicer ena najbolj precepljenih držav v Evropi, cepljenih je več kot 80 odstotkov ljudi, tretji odmerek cepiva proti covidu-19 jih je že prejelo več kot 60 odstotkov.

Dnevno zabeležijo med 40.000 in 50.000 novih primerov okužbe, kar predstavlja približno odstotek prebivalstva. A pristojni verjamejo, da se bodo številke kmalu začele spuščati in da so v državi vrh tega vala že dosegli. "Tako, da je to odličen čas, da začnemo sproščati omejitve," je dejala predstavnica danske epidemiološke službe SSI Tyra Krause.

Danci sicer zaupajo strategiji vlade za boj proti covidu. Raziskava, ki jo je v ponedeljek objavil časnik Politiken, je pokazala, da 64 odstotkov ljudi zaupa v politiko vlade.

WHO svari pred preuranjeno zmago nad novim koronavirusom

Ob odpravi vseh ukrepov na Danskem pa je Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO novinarjem dejal, da je "prezgodaj, da se katera koli država preda ali razglasi zmago". Dodal je, da gre za nevaren virus, ki se "še naprej razvija pred našimi očmi". "Skrbi nas, da se je v nekaterih državah uveljavilo mnenje, da zaradi cepiv (proti covidu-19) in bolj nalezljive različice omikron, ki povzroča milejši potek bolezni covid-19, ukrepi za preprečitev okužbe niso več mogoči ali potrebni. Nič ni dlje od resnice," je dejal generalni direktor WHO. Poudaril je, da "večja nalezljivost pomeni tudi več smrti".