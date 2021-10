Na Danskem vsem cepljenim na voljo poživitveni odmerek

Na Danskem tiste z oslabljenim imunskim sistemom in stanovalce domov za starejše s poživitvenim odmerkom cepijo od septembra. V prihodnjih tednih pa bodo možnost cepljenja s poživitvenim odmerkom sprva razširili na starejše od 65 let ter zaposlene v zdravstvenem sektorju in domovih za starejše, je napovedal.

V naslednjih mesecih naj bi poživitveni odmerek na Danskem prejelo okoli milijon in pol prebivalcev. Cilj je, da bi vsi državljani prejeli tretji odmerek šest mesecev in pol po drugem odmerku, je dejal Heunicke.

Danska je zaradi visoke stopnje precepljenosti septembra kot prva članica EU ukinila vse omejitve, ki so jih oblasti uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Po podatkih danskih zdravstvenih oblasti je bilo z dvema odmerkoma doslej cepljenih 85,4 odstotka starejših od 12 let. Tretji odmerek pa je doslej na Danskem prejelo 2,2 odstotka prebivalcev.

Svetovalni odbor FDA priporočil poživitveni odmerek cepiva Johnson & Johnson

V ZDA so v uporabi le tri cepiva, Pfizer, Moderna in Janssen, pri čemer je bil doslej dovolj le en odmerek cepiva Janssen in po dva odmerka cepiv Pfizerja in Moderne.

Pri cepivu Johnsona & Johnsona svetovalni odbor priporoča poživitveni odmerek dva meseca po prvem odmerku, vendar tako kot pri drugih dveh cepivih le za starejše od 65 let in tiste, pri katerih obstaja tveganje za hujši potek bolezni covid-19.

O priporočilu mora sedaj odločiti še vodstvo FDA, podoben postopek pa morajo izpeljati še pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).