Na dopust odletite zdravi, po pristanku pa vas preseneti pozitiven bris

" Če je to na letališču, v namestitvi, kjerkoli bi bil pozitiven - so kriti tako stroški karantene ali izolacije do 170 evrov na osebo na noč, " pojasnjuje Štefan Tepeš iz Zavarovalnice Merkur.

Na dopust odletite zdravi in vedri, po pristanku pa vas preseneti pozitiven izvid testa na novi koronavirus. Načrti se porušijo, zapreta se pot naprej in nazaj.

Nekatere zavarovalnice poleg pomoči, tudi zunaj javnega zdravstvenega omrežja, ob okužbi nudijo še oskrbo ob nenadnem poslabšanju drugih kroničnih bolezni - in nakup sanitarnih potrebščin do poleta nazaj v domovino.

"V primeru, da bi stranka zamudila let, ima krite tudi stroške prestavitve leta zaradi okužbe. V naši zavarovalnici ne razlikujemo, ali gre za državo članico EU ali ne, kritja so ista, velja povsod enako," zatrjuje Tepeš.

Ob geografski neomejenosti so najbolj iskana tista družinska zavarovanja, veljavna vse leto. "Da nam torej ni treba biti pozoren na to, kdaj potujemo in kam, bodisi smučat ali pa samo čez vikend po nakupih v Italijo," poudarja Hartman.

Poleg posveta s slovenskim zdravnikom v kateremkoli delu dneva in po videopovezavi so na tržišču na voljo tudi ponudbe z vključenim okrevanjem od covida. "Krije tudi stroške rehabilitacije po vrnitvi iz tujine v različnih wellness centrih v Sloveniji do vrednosti 300 evrov," pove Tepeš. "Sam strošek je pa odvisen od izbranega paketa. Največji paket krije stroške v višini do kar enega milijona evrov," dodaja Žbogarjeva.

Popotniki pa se tudi v dražje kraje pogosto odpravijo z zgolj osnovnimi zavarovanji. Paket oziroma višino kritja velja prilagoditi destinaciji in okvirnim cenam zdravstvenih storitev, ki jih v neljubem primeru okužbe tam lahko pričakujete.