'Na drugi odmerek AstraZence boste vabljeni po šestih do osmih tednih po prvem'

Po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih je spisala 18. maja, se lahko cepljenje z drugim odmerkom AstraZeneca opravi od štiri do dvanajst tednov po prvem odmerku. "Vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca obveščamo, da bodo na cepljenje z drugim odmerkom vabljene predvidoma od šest do osem tednov po cepljenju s prvim odmerkom,"so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana (ZD).

Vabilo bodo prejele preko SMS sporočila ali klica na stacionarni telefon neposredno s strani cepilnega centra ZD Ljubljana.