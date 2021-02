Na Dunaju 'vsi grgrajo': brezplačni PCR-testi z grgranjem za domačo uporabo

Od konca januarja se na Dunaju v okviru novega projekta s PCR- testom z grgranjem dvakrat tedensko testirajo zaposleni v dunajskih podjetjih in organizacijah s področja zdravstva in sociale, industrije, storitvenih dejavnosti, prodaje in uprave. Enako velja tudi za njihove najbližje družinske člane. Novi program podjetjem tako poleg lokacij za množična testiranja zagotavlja dodatno možnost testiranja zaposlenih, so sporočili s Predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.