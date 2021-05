Na festivalu več kot devet milijonov ljudi, pozitivnih preko 2000 udeležencev

Milijoni hindujskih romarjev iz celotne Indije so se udeležili obrednega potopa v reki Ganges, domov pa so se nato vrnili okuženi s covidom-19. Gre za enega najsvetejših dni festivala Kumbh Mela, ki je postal vrhunec hindujskega verskega koledarja. V preteklem mesecu so okužbe z novim koronavirusom v Indiji doživele strm porast.

12. aprila, ko je Indija zabeležila še 169.000 novih primerov covida-19, s tem pa so prehiteli Brazilijo, ki je bila pred tem najbolj prizadeta državo, se je na obali Gangesa zbralo tri milijone ljudi. V starodavnem mestu Haridwar v zvezni državi Uttarakhand so se zbrali, da bi se obredno potopili v to sveto reko. Seveda pa zbrani pri tem niso upoštevali protokolov za zajezitev novega koronavirusa, kot je ohranjanje medsebojen razdalje. To je eden najsvetejših dni festivala Kumbh Mela, ki je postal vrhunec hindujskega verskega koledarja in je znan po tem, da privablja na milijone romarjev, vidcev, duhovnikov in turistov, poroča The Guardian.

Kljub temu, da se je v tednih preden je drugi val zajel Indijo slišalo številne pozive k odpovedi festivala, pa sta tako država kot vlada, ki jo vodi hinduistična nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP), zavrnili zaskrbljene pozive. 21. marca so na celotni strani časopisa objavili oglas, v katerem je predsednik vlade Narendra Modi na festival povabil vse privržence in jim zagotovil, da bo festival "čist" in "varen". A že v marcu, ko se je praznovanje že razvijalo in hitro širilo, so se pojavile kritike glede Ko pa se je marca veselje začelo hitro širiti, so se pojavile nove kritike o neustrezni zmogljivosti testiranja. Tudi mask, čeprav so bile ob praznovanju te obvezne, udeleženci večinoma niso nosili. Med milijoni, ki so v ritualih sodelovali brez zaščitne maske je bil tudi glavni minister zvezne države, ki je gostila dogodek, Tirath Singh Rawat, ki je pred tem podpornikom dejal, da bo"vera v Boga premagala strah pred virusom".

Policija, ki je nadzorovala dogodek, pa je dejala, da bi lahko v primeru, da bi udeležence prisili v ohranjanje socialne distance, nastala situacija, podobna stampedu. Virus prek udeležencev pripotoval do revnih skupnosti z omejenim dostopom do zdravstvenega varstva Do 15. aprila je bilo na covid-19 pozitivnih že več kot 2000 obiskovalcev festivala. Dva dni kasneje se je Modi umaknil in zahteval, da se festival Kumbh Mela praznuje simbolično, vendar pa je bilo takrat že prepozno. Festivala se je vse do njegovega zaključka 28. aprila udeležilo več kot devet milijonov ljudi. Resnično število žrtev festivala ne bo znano nikoli, deloma tudi zaradi domnevnega prizadevanja za ustavitev zbiranja podatkov. Na tisoče romarjev se je domov vrnilo, ne da bi se pred tem testirali ali odšli v karanteno, zato morebitni okužbi pri njih ne morejo slediti. Kasneje si je sicer kljub temu nekaj zveznih držav prizadevalo za izsleditev udeležencev festivala in za njihov odhod v karanteno po vrnitvi. V Madhya Pradeshu je bilo iz osmih okrožij izsledenih 789 romarjev, med katerimi je bilo na novi koronavirus pozitivnih 118 oseb. A ker se je pozornost medijev hitro osredotočila na okužbe, ki so se zgodile na festivalu, so uradnikom ukazali, da naj prenehajo šteti pozitivne osebe.

Štirje uradniki v različnih okrožjih Madhya Pradesh, pa tudi uradniki v Rajasthanu, so potrdili, da so jih odpoklicali iz političnih razlogov."Rekli so nam, naj se osredotočimo na splošno situacijo covida-19 v državi in naj se ne osredotočamo na odkrivanje in sledenje romarjem iz Kumbha," je dejal anonimni visoki okrožni uradnik iz Rajasthana. Poročila iz zveznih držav Uttarakhand, Madya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Kašmir in Karnataka kažejo, da je virus z neštetimi udeleženci festivala potoval nazaj in našel pot do revnih podeželskih skupnosti, kjer je bil dostop do zdravstvenega varstva in testiranja omejen ali odsoten in je zato pogosto pustil uničujoče posledice.

"Romarji so s seboj prenašali različne različice virusov,"je povedalT Jacob John, nekdanji direktor virologije pri Indijskem svetu za medicinske raziskave. Dekan šole za javno zdravje na Univerzi Brown Ashish Jha pa je dejal, da je bila Kumbh Mela verjetno "največji razširjevalni dogodek v zgodovini pandemij". Vlada pa še vedno stoji za svojo odločitvijo, da so festival izvedli, podpredsednik stranke BJP Baijayant Pandapa je dejal, da za oznako, da gre za največji razširjevalni dogodek, stojijo nevednost in hindufobični elementi. A dejstvo je, da je v tednu, ki je sledil festivalu, država gostiteljica Uttarakhand zabeležila 1800-odstotno povečanje primerov covida-19, od katerih so bili številni na tak ali drugačen nančin povezani s festivalom.