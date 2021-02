Na Finskem odkrili novo različico koronavirusa

V skladu s skupno študijo Laboratorija Vita in Inštituta za biotehnologijo Univerze v Helsinkih so na jugu Finske odkrili novo različico virusa SARS-CoV-2, imenovano Fin-796H. Študija poudarja, da nove različice ni mogoče zaznati z vsemi testi PCR, ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija za uporabo po vsem svetu.

V finski različici novega koronavirusa je sicer mogoče najti sledi britanske in južnoafriške različice, vendar se še vedno bistveno razlikuje od vseh predhodno odkritih različic. Čeprav ima enake značilnosti kot prejšnje razširjene različice, se zdi, da ne pripada nobeni liniji predhodno odkritih različic. Določena mutacija v finski različici novega koronavirusa preprečuje njegovo odkrivanje z enim od testov PCR, ki ga je odobrila WHO, Sakari Jokiranta iz laboratorija Vita pa pojasnjuje, da je bilo to opaženo pri analizi vzorca pacienta, ki je imel to prej neodkrito različico koronavirusa.

Finski znanstveniki še nimajo informacij, kje natančno se je razvila ta varianta, vendar je malo verjetno, da se je razvila na sami Finski, saj je epidemiološka situacija v tej državi veliko boljša kot v drugih državah. Po epidemioloških podatkih, povezanih s Finsko, je bilo do zdaj v tej državi z novim koronavirusom okuženih 51.595 ljudi, skupno število umrlih pa je 723. Finska je v sredo zabeležila 548 novih okužb. Do zdaj je približno 240.000 Fincev (od skupaj 5,5 milijona) prejelo cepivo proti covidu-19.