Na frankfurtskem letališču center za testiranje na novi koronavirus

Center je vzpostavilo biotehnološko podjetje Centogene v sodelovanju z upravljavcem frankfurtskega letališča Fraport in letalskim prevoznikom Lufthansa. Deloval bo predvidoma do konca julija 2021, trenutna kapaciteta je okoli 300 testov na uro. Cene testiranja podjetje v sporočilu za javnost ni razkrilo.

Po navedbah podjetja naj bi testni center omogočil ponovni zagon mednarodnih potovanj. V številnih državah morajo namreč potniki trenutno v karanteno ali tja sploh ne smejo potovati, če nimajo največ 72 ur starega negativnega testa na covid-19.

"Z našim partnerstvom z Lufthanso in našim medicinskim partnerjem Dr. Bauer Laboratoriums lahko zagotovimo hitro, natančno in na obeh koncih zavarovano rešitev, ki varno odpira zračno potovanje in še dodatno podpira vračanje v novo normalnost v naših družbah in gospodarstvih," je dejal Volkmar Weckesser iz Centogeneja.

Potniki na frankfurtskem letališču lahko test opravijo dan pred odhodom ali na dan samega odhoda, če gre za nujen primer. Rezultate prejmejo prek zavarovane digitalne platforme, so pa ti vezani na njihovo letalsko vozovnico, kar zagotavlja zeleno luč za potnike ob pristanku v državah z omejitvami. Še dodatno se lahko potniki odločijo za storitev potrditve identifikacije.

"Z odprtjem testnega centra svojim gostom nudimo udobno možnost, da se pri letih v tujino ali pristanku v Nemčiji testirajo in tako izognejo karanteni,"je poudaril prvi mož Lufthanse Björn Becker.