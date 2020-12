Na Fursu že lahko oddate izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

S Finančne uprave RS (Furs) so sporočili, da je Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki jo predvideva šesti protikoronski paket, od danes že na voljo. Dostopna je le na portalu eDavki, rok za oddajo vloge pa je 31. december. Furs bo pomoč nakazal do 20. januarja.

"Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19–ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/2020) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30 odstotkov ter ocenjujejo, da bodo v zadnjem četrtletju leta 2020 imeli neto izgubo, jo lahko oddajo do 31. decembra 2020,"so sporočili s Fursa.