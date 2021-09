Na Gorenjskem porast interesa za cepljenje proti covidu-19

Po zmanjšanem interesu za cepljenje proti covidu-19 v avgustu na Gorenjskem ta mesec opažajo nov porast števila ljudi, ki se odločajo za cepljenje. V največjem gorenjskem cepilnem centru v kranjski vojašnici se je ta teden začelo tudi množično cepljenje s tretjim odmerkom.

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Kranj, se je to sredo v Kranju cepilo 624 oseb, od tega 120 starejših od 80 let, v četrtek pa se je cepilo celo 1025 oseb, od tega 207 starejših od 80 let in 91 otrok v starosti od 12 do 15 let. V četrtek dosežena številka dosega številke iz najboljših cepilnih dni v juniju in juliju, a tudi sredina številka je bila bistveno višja od prejšnjih.

icon-expand V četrtek se je v Kranju cepilo kar 1025 oseb. FOTO: Profimedia

V Tržiču se je na torkovem odprtem terminu cepilo 142 oseb, med njimi je bila večina cepljena s prvim odmerkom cepiva. Številko so v Zdravstvenem domu Tržič ocenili za zelo solidno, saj je za dvakrat ali celo trikrat višja kot v slabo obiskanih odprtih terminih v avgustu. V septembru sledita še dva odprta termina. V Škofji Loki se je na torkovem odprtem terminu cepila 201 oseba, pri čemer je bila večina cepljenih s prvim odmerkom. Število sicer ni najvišje, saj so poleti na cepilni dan cepili okoli 400 ljudi, rekordi pa so presegli celo številko 700. A kljub temu so številke boljše kot v avgustu. Septembra sledita še dve takšni odprti cepljenji v Škofji Loki in eno v Gorenji vasi. V Kranju začeli z množičnim cepljenjem s tretjim odmerkom Ta teden so v Kranju začeli tudi z množičnim cepljenjem zdravstvenega osebja in prebivalstva s tretjim odmerkom. Po prednostnem vrstnem redu so bili kot prvi povabljeni starostniki nad 80 let, pri katerih je od drugega odmerka preteklo več kot šest mesecev, kar pomeni, da so so bili cepljeni v januarju in februarju.

V sredo in četrtek jih je po tretji odmerek prišlo 327. Danes so se s tretjim odmerkom cepili tudi zaposleni v kranjskem zdravstvenem domu. Naslednji teden pridejo na vrsto domovi za starejše v Cerkljah, Kranju, Naklem in Preddvoru. Na tretji odmerek pa bodo glede na razpoložljivost cepiv začeli vabiti tudi vse starejše nad 70 let in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost. Sicer pa bo kranjska mobilna enota prihodnji teden na terenu cepila tudi nune in duhovnike v samostanih v Repnjah in na Brezjah ter v Salezijanskem domu na Trsteniku in zaposlene v podjetjih Goodyear Slovenija, Trelleborg ter Contytech.

icon-expand