Na gradbišču na Hrušici že gradbeni stroji, turški delavci pa v Slovenijo ne morejo

Vprašanje pa je, kako bodo epidemija koronavirusa in posledično težave s prihodom delavcev vplivali na izvedbo 98,6 milijona evrov brez DDV vrednega posla vsaj do dogovorjenega roka. To je do maja 2025. Na Darsu zagotavljajo, da končni pogodbeni rok zaradi koronavirusa ni ogrožen.

Sicer pa Dars za ponedeljek prihodnji teden napoveduje začetek pripravljalnih del za obnovo zahodne cevi predora Golovec.12. junija bo sledila popolna zapora zahodne cevi, ki naj bi trajala do 16. avgusta. V tem času bo promet za osebna vozila potekal le po vzhodni cevi. Tovorna vozila in avtobusi pa bodo preusmerjeni na ostale ceste.