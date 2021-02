Na Hrvaškem 1. marca pričakujejo dodatno sprostitev ukrepov

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 6879 testih potrdili 343 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 13 bolnikov s covidom-19, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Kljub rahlemu porastu dnevnega števila okužb na Hrvaškem v začetku marca pričakujejo dodatno sproščanje. Na Portugalskem pa želijo do poletja proti covidu-19 cepiti 70 odstotkov prebivalcev, je sporočila ministrica za zdravje Marta Temido.

Število okužb je bilo danes nekoliko višje kot prejšnji torek, ko so ob 6686 testih potrdili 274 okužb. V torek pred tem so ob 6878 testih potrdili 283 okužb. Glede na doslej objavljena dnevna sporočila županijskih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih 24 urah v primorsko-goranski županiji 30 novih okužb, v istrski županiji pa tri. Na Hrvaškem je trenutno 2201 aktivi primer okužbe. V bolnišnicah se zdravi 786 bolnikov s covidom-19, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 67 ljudi. V samoizolaciji je 11.384 državljanov. Skupno so na Hrvaškem od 25. februarja lani potrdili 240.360 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 5462 bolnikov s covidom-19. Doslej so izvedli 1.313.573 testov na okužbo, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

icon-expand Na Hrvaškem je trenutno 2201 aktivni primer okužbe. FOTO: Dreamstime

Proti covidu-19 so doslej na Hrvaškem cepili več kot 110.000 ljudi, med njimi skoraj 60.000 z dvema odmerkoma. V Zagrebu so v ponedeljek začeli cepiti starejše kot 65 let in kronične bolnike. Pred zdravstvenimi ustanovami, v katerih so organizirali cepljenje, je danes od zgodnjih dopoldanskih ur videti dolge vrste, v katerih je tudi po več sto ljudi, poročajo hrvaški mediji. Na Hrvaškem tudi ugibajo, da bodo s 1. marcem dodatno sprostili ukrepe, če se epidemiološka slika v naslednjih nekaj dneh ne bo bistveno poslabšala. Tako naj bi od naslednjega ponedeljka dovolili obratovanje gostinskih teras. Domnevno naj bi omogočili tudi sejme na prostem ter športne aktivnosti za otroke v dvoranah. Napoved omilitve ukrepov je pričakovati na četrtkovi seji hrvaške vlade. V Avstriji znova več kot 1700 novih okužb s koronavirusom dnevno Okužbe z novim koronavirusom se v Avstriji znova občutno hitreje širijo. V minulih 24 urah so tako v državi zabeležili 1727 novih primerov, medtem ko so jih v preteklem tednu v povprečju potrdili 1747 dnevno. Obenem se povečuje tudi število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego. Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, ki navaja podatke ministrstev za zdravje in notranje zadeve, je sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v državi znova narasla in znaša 137,4. Prejšnji teden so potrdili skupaj 12.232 novih okužb. Število aktivno okuženih je z današnjim dnem naraslo na 16.923. Tako visoko je bilo nazadnje pred dobrim mesecem dni.

1727 novih okužb, potrjenih v minulih 24 urah, je 300 več kot minuli torek in 530 več kot v torek pred dvema tednoma. Največ novih okužb so sicer v ponedeljek potrdili v Spodnji Avstriji - 483, sledi Dunaj s 348, nato pa avstrijska Štajerska z 230. Število obolelih s covidom-19 na intenzivnih oddelkih avstrijskih bolnišnic je medtem za pet odstotkov višje kot prejšnji teden. Bolnišnično oskrbo trenutno potrebuje 1362 bolnikov, 53 več kot v ponedeljek, od tega jih je 271 na intenzivni negi, kar je 13 več kot minuli teden. 37 bolnikov je v minulih 24 urah umrlo zaradi covida-19. V severni sosedi se sicer že nekaj časa širi britanska različica novega koronavirusa, predvsem na Tirolskem pa skrbi tudi širjenje južnoafriške različice. V deželi Salzburg zdaj poročajo tudi o sumu na brazilsko različico, ki pa ga morajo še dokončno potrditi ali ovreči.

icon-expand V Avstriji 1727 novih okužb, potrjenih v minulih 24 urah, je 300 več kot minuli torek in 530 več kot v torek pred dvema tednoma. FOTO: Dreamstime

Kot danes poroča APA, Slovenija kljub temu že deset dni postopoma rahlja nadzor na svojih mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko - za razliko od številnih drugih evropskih držav, ki ta nadzor spričo širjenja novih različic virusa še dodatno krepijo. Čeprav ob prihodu v Slovenijo načeloma še vedno velja obveznost ali negativnega testa na novi koronavirus ali karantene, pa stalnih mejnih kontrol na slovenski strani meje ni več, izvajajo se le še naključne. Poleg tega je po novem dovoljeno prehajanje meje na vseh mejnih prehodih, tudi manjših. Za APA so na slovenskem notranjem ministrstvu v zvezi s tem pojasnili, da strah, da bi se k nam iz tujine razširile nove različice koronavirusa, trenutno "ni v glavnem fokusu". Epidemiološka slika je namreč v vseh sosednjih državah boljša kot v Sloveniji, poleg tega pa so te države same že sprejele ukrepe za zajezitev širjenja novih različic, kot na primer Avstrija na Tirolskem. Na Portugalskem želijo do poletja cepiti 70 odstotkov prebivalcev Do zdaj je v desetmilijonski Portugalski prvi odmerek cepiva dobilo okoli 294.000 ljudi, oba pa 106.000. Koordinator nacionalnega programa za cepljenje Henrique Gouveia e Melo je dejal, da bi imunost lahko dosegli avgusta ali v začetku septembra, če bo na voljo dovolj cepiva. Kot je dodal, bodo program cepljenja pospešili v drugem četrtletju leta, ko naj bi cepili 100.000 ljudi na dan. Trenutno jih povprečno cepijo 22.000, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potem ko je imela Portugalska januarja eno najvišjih stopenj okužb z novim koronavirusom na svetu, je število novih primerov zadnji teden upadlo za več kot 50 odstotkov, na okoli 2100 na dan. Zdravstvene oblasti so v ponedeljek sporočile, da je v preteklih 24 urah za covidom-19 umrlo 61 bolnikov, potrdili pa so 549 novih primerov okužbe, kar je najmanj od začetka lanskega oktobra. V Afganistanu začetek cepljenja proti covidu-19 V Afganistanu se je danes začela kampanja cepljenja proti covidu-19, v okviru katere nameravajo cepiti več 100.000 ljudi. Cepljenje se je začelo, čeprav državo skoraj vsak dan pretresajo napadi upornikov. Prva je odmerek cepiva dobila znana novinarka Anisa Šahid, nato pa so se cepili zdravnik in dva pripadnika varnostnih sil, poročajo tuje tiskovne agencije.

icon-expand Prva je odmerek cepiva dobila znana novinarka Anisa Šahid. FOTO: AP

Slovesnosti ob začetku kampanje cepljenja se je udeležil tudi afganistanski predsednik Ašraf Gani. "Čestitam Afganistancem za začetek prve faze cepljenja proti covidu-19 s 500.000 odmerki cepiva. To je velika priložnost za afganistanski narod," je dejal ob tej priložnosti. "Ne pričakujemo čudežev, vendar pomagajmo, da bo ta kampanja izvedena pravično," pa je dejal vršilec dolžnosti ministra za zdravje Vahid Madžroh. Afganistan je v začetku meseca od Indije prejel 500.000 odmerkov cepiva AstraZenece. V deželi pod Hindukušem so do zdaj po uradnih podatkih potrdili le 55.600 primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 2430 ljudi, vendar strokovnjaki domnevajo, da je epidemija državo prizadela precej huje. Sledenje virusu je namreč oteženo zaradi omejenega testiranja in šibkega zdravstvenega sistema, ki ga je oklestila vojna. V študiji, ki jo je avgusta lani objavilo afganistansko ministrstvo za zdravje, so ocenili, da se je z virusom okužilo do deset milijonov ljudi oz. skoraj tretjina prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Afganistan, zlasti prestolnico Kabul in druga urbana središča, v zadnjem času pretresajo skoraj vsakodnevni napadi, čeprav med vlado in talibani potekajo mirovna pogajanja. Konflikt se je znova zaostril lani jeseni. Po podatkih ZN je bil lanski november za civiliste najbolj krvav mesec, odkar spremljajo podatke. Na splošno se je sicer v letu 2020 število civilnih žrtev konflikta zmanjšalo v primerjavi z letom prej. ZN so lani zabeležili 3035 civilnih žrtev, kar je 15 odstotkov manj kot leta 2019, poroča nemška tiskovna agencija dpa.