Na Hrvaškem 117 novih okužb s koronavirusom

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem od 1793 testiranih oseb zabeležili 117 novih primerov okužbe s koronavirusom, število aktivnih primerov pa je tako naraslo na 2614. V bolnišnici se zdravi 307 pacientov, od tega jih je 19 na respiratorju, poročajo hrvaški mediji. Tri osebe so zaradi covida-19 umrle.

Glede na današnja poročanja nekaterih štabov civilne zaščite iz posameznih županij so tudi v minulih 24 urah največ novih okužb zabeležili v splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so potrdili 31 novih primerov. Iz zadrske županije so poročali o osmih novookuženih od nedelje, iz istrske o treh ter iz primorsko-goranske županije o enem.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so do danes zabeležili skupno 12.081 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, od katerih je 201 umrla, 9.266 pa jih je ozdravelo. V samoizolaciji je trenutno 8819 ljudi. Do danes so na Hrvaškem skupno testirali 193.153 ljudi, od tega 1.793 v zadnjih 24 urah, so sporočili z državnega štaba civilne zaščite.

Opolnoči je potekla odločitev Državnega štaba civilne zaščite, ki je omejeval delovni čas lokalov in klubov. V skladu s to odločbo so lokali in klubi lahko delali do polnoči, in ker štab civilne zaščite doslej odločitve še ni podaljšal, lahko od danes klubi delujejo kot pred odločbo, ki je bila prvotno sprejeta 14. avgusta in podaljšana 27. avgusta z datumom veljavnosti do 7. septembra. Ne glede na to, ali je odločba potekla sinoči ali poteče nocoj ob polnoči, kar v odločbi ni natančno določeno, lahko nocoj klubi in lokali delujejo dlje od polnoči, ker je nov datum, 8. september, ki v nobenem primeru ni zajet v zadnji odločbi.