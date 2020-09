Na Hrvaškem 151 novih okužb, bolezen zahtevala do zdaj najmlajšo žrtev

V 24 urah so na Hrvaškem ob 5571 testih odkrili 151 novih okužb. Število aktivnih okužb je naraslo na 2107, je sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite. V bolnišnici je 299 obolelih za covidom-19, 22 jih je na ventilatorjih, tri osebe pa so umrle. Skupno število žrtev se je tako povzpelo na 230.

Umrl do zdaj najmlajši bolnik

V reški bolnišnici je za posledicami covida-19 v nedeljo umrl 42-letnik, ki je tako postal najmlajša žrtev te bolezni na Hrvaškem, poroča Jutarnji list. Moški je v bolnišnici preživel več kot tri tedne. Potem ko se je zaradi hude pljučnice njegovo stanje nenadoma močno poslabšalo, so ga priklopili na ventilator, a si je nato opomogel do te mere, da je spet lahko dihal samostojno. On in njegovi bližnji so si tako že oddahnili, da je najhujše mimo, nato pa je sledilo nenadno silovito poslabšanje. Kljub trudu ga zdravnikom ni uspelo rešiti.

V petek je na družbenih omrežjih objavil zadnje sporočilo, v katerem se veseli skorajšnjega povratka domov. "Še vedno se borim s hudo pljučnico, toda v naslednjem tednu bi me morali izpustiti domov, kjer me čaka še dolgo okrevanje," je zapisal.

Za moškega, ki naj bi imel težave z visokim krvnim tlakom in nekoliko povišano težo, naj bi bila usodna tako imenovana citokinska nevihta. "Do zdaj znani podatki in strokovno znanje kažejo, da lahko tudi mlajši ljudje zbolijo in imajo posledično hujše oblike covida-19. Povezane bolezni, ne glede na starost, prispevajo k večjemu tveganju za razvoj hujše klinične slike, ki zahteva bolnišnično zdravljenje, pogosto v oddelkih za intenzivno nego, s povečanim tveganjem za smrt," so ob tem opozorili na UKC Reka.

Jutarnji list še dodaja, da je tokrat novi koronavirus pri tragičnem razpletu bolezni očitno igral precej večjo vlogo kot pri ostalih smrtnih primerih na Hrvaškem.

Število smrtnih žrtev je na Hrvaškem v zadnjih 14 dneh naglo poskočilo. V tem času je umrlo 44 ljudi, dvakrat več kot v predhodnih dveh tednih. Samo v zadnjih petih dneh je bolezen zahtevala 22 žrtev.