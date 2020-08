Na Hrvaškem 162 novih primerov okužb, dobra tretjina v Zagrebu

Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite je podal nove podatke o epidemiološkem stanju v državi. Sporočili so, da so v zadnjih 24 urah zabeležili 162 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. To je sicer manj, kot včeraj, ko so našteli 208 novih primerov in dosegli nov rekord od začetka epidemije pri sosedih .

Največ primerov je bilo znova v Zagrebu, kjer so potrdili 47 novih okužb, sledi splitsko-dalmatinska županija, kjer so našteli 31 novookuženih in šibeniško-kninska županija, kjer so v zadnjih 24 urah našteli 18 novih okužb. V istrski županiji s opravili 234 testov in okužbo potrdili pri eni osebi. "Gre za osebo, ki je v samoizolaciji zaradi tesnega stika s pozitivno osebo," so pojasnili v istrskem štabu civilne zaščite.

V zadnjih 24 urah so testirali 1538 sumov na koronavirus, do danes pa je bilo na Hrvaškem skupno testiranih že 136 280 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so skupaj potrdili že 6420 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 165 ljudi, 5193 okuženih pa je okužbo že prebolelo.