Na Hrvaškem 190 novih okužb in rekordno število testiranj

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 190 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrle so tri osebe, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah testirali največje dnevno število ljudi doslej, in sicer 5549.

Na Hrvaškem so od začetka tedna zabeležili 1143 novih okužb. Največ novookuženih je bilo prijavljenih v sredo (341), najmanj pa v ponedeljek (117).

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so opravili več kot 210.800 testiranj.