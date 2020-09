Na Hrvaškem 213 novih okužb in pet smrtnih žrtev

Na Hrvaškem je trenutno 1256 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 288 bolnikov, 23 jih je priključenih na ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so okužbo potrdili pri 16.593 ljudeh. Zaradi covida-19 jih je doslej umrlo 280. Okrevalo je 15.057 ljudi. Doslej so izvedli skupno nekaj več kot 307.000 testov.