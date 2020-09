Na Hrvaškem 250 novih primerov okužbe, dve osebi sta umrli

Od 25. februarja letos, ko je bil na Hrvaškem zabeležen prvi primer okužbe, je na test pozitivno testiranih 14.279 ljudi. 238 oseb je umrlo, 11.933 pa jih je okrevalo, od tega 243 v zadnjih 24 urah.

Trenutno je v samoizolaciji 8756 ljudi. Do danes je bilo skupno testiranih 242.886 ljudi, od tega 5.948 v zadnjih 24 urah, poroča hrvaški Index.

Stanje po županijah

Največ primerov so potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 76. 12 primerov so zabeležili v Požeško-slavonski županiji, 11 pa v Osiješko-baranjski županiji. V Istri so potrdili 3 primere okužbe, v Bjelovarsko-bilogorski in Sisaško-moslavaški županiji pa po 1 primer okužbe.

V Splitsko-dalmatinski županiji so od skupno 653 obdelanih testov zabeležili 76 primerov okužbe. 35 iz Splita, po pet iz Trilja, Kaštela in Sinja, štiri iz Solin, tri iz Trogirja in dve iz Imotskega. Po ostalih mestih so zabeležili po eno okužbo.

Od 76 novoobolelih z območja Splitsko-dalmatinske županije je bilo 38 oseb v stiku s predhodno bolnimi osebami, glede drugih okužb pa še potekajo epidemiološke preiskave. V samoizolaciji je skupno je 1264 ljudi. Na bolnišničnem zdravljenju v KBC Split je 49 ljudi, tri osebe so na respiratorju. Po poročilu KBC Split je v zadnjih 24 urah umrla 88-letna ženska. Poleg številnih drugih bolezni je bila pokojna pozitivna tudi na koronavirus.

Na območjuIstrske županije so v zadnjih 24 urah testirali 308 vzorcev brisov (185 za administrativne namene), od tega so bili 3 pozitivni. Pri dveh osebah je šlo za uvožen primer okužbe, pri eni osebi pa epidemiološke raziskave še potekajo. Trenutno je aktivnih 48 primerov, v samoizolaciji je 245 ljudi.

V Zagrebu je od 130 tisoč šolskih in vrtčevskih otrok okuženih 49

"V vrtcih je okuženih osem zaposlenih in dva otroka. V samoizolaciji je 121 otrok. 11 okuženih otrok in šest zaposlenih je iz osnovnih šol, 206 učencev je v samoizolaciji. V srednjih šolah imamo 36 okuženih otrok in sedem zaposlenih, v samoizolaciji je 120 učencev. V mestu Zagreb imamo 100.000 otrok v šolah, približno 30.000 v vrtcih, zato število okuženih statistično ni slabo," je povedala Iva Milardović Štimac,pomočnica vodje zagrebškega mestnega urada za šolstvo, poročaIndex.