Na Hrvaškem 261 novih primerov okužbe s koronavirusom

Zdravniško oskrbo potrebuje 313 bolnikov, od tega jih je 24 na ventilatorjih. S sedmimi novimi smrtnimi primeri bolnikov s covidom-19 je skupno število umrlih na Hrvaškem naraslo na 218. Trenutno je v samoizolaciji 8955 ljudi.

Po podatkih županijskih štabov so v zadnjih 24 urah največ okužb potrdili v Zagrebu - 49, sledi splitsko-dalmatinska županija s 48 okužbami. Tu so umrli še štirje bolniki s covidom-19. V istrski županiji so potrdili dve novi okužbi. V požeško-slavonski županiji so potrdili 14 novih okužb, v brodsko-posavski 13, v bjelovarsko-bilogorski deset ter osem v osješko-baranjski.

Novi ukrepi in podaljšanje starih

Na predlog okrožnega štaba civilne zaščite je državni štab v petek sprejel odločitve o uvedbi potrebnih ukrepov za zagrebško in virovitiško-podravsko županijo, medtem ko se v Dubrovačko-neretvanski županiji že obstoječi ukrepi podaljšujejo do 1. oktobra, poroča hrvaškiIndex.

Od 25. februarja, ko so pri južnih sosedih odkrili prvi primer okužbe, pa do danes so skupno našteli 13.368 primerov okužbe. Okrevalo je 10.721 ljudi. Skupno so doslej testirali 216.495 ljudi, od tega v zadnjih 24 urah rekordnih 5690, so še sporočili iz hrvaškega štaba, ki vsak dan ob 10. uri objavlja podatke o epidemiološkem stanju za celotno državo.