Na Hrvaškem 2634 aktivnih okužb. V zadnjem dnevu tri smrtne žrtve

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili novih 369 primerov okužbe s koronavirusom, število aktivnih primerov se je s tem povzpelo na 2634. Izmed njih se 269 ljudi zdravi v bolnišnici, pomoč respiratorja potrebuje 15 ljudi. V zadnjem dnevu so za posledicami okužbe umrle tri osebe. V samoizolaciji se trenutno nahaja 8901 ljudi. Skupno so od začetka epidemije na Hrvaškem testirali 179.838 oseb, zgolj v zadnjih 24 urah 4492 oseb.

O največ novih primerih do sedaj poročajo iz Primorsko-goranske županije, kjer so potrdili 15 novih okužb. Po sedem novih imajo v Požeško-slavonski in v Osiješko-baranjski županiji, so sporočili lokalni štabi civilne zaščite. V Sisaško-moslavški županiji imajo šest novih okužb, v Virovitičko-podravski ter Vukovarsko-sremski županiji pa po pet. V Istri imajo medtem pet novih primerov, v Liško-senjski pa dva. Podatki za ostale županije pa še niso znani.