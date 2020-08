Na Hrvaškem 28 novih okužb in ena smrtna žrtev covida-19

Poleg 24 primerov v županiji na skrajnem vzhodu Hrvaške je bilo v preteklih 24 urah tudi 11 novih okužb na območju Zagreba. V istrski županiji so okužbo potrdili pri italijanskem državljanu, ki se bo napotil na zdravljenje domov. Prav tako so en nov primer zabeležili v zadrski županiji. Iz večine hrvaških županij danes niso poročali o novih primerih.

Na Hrvaškem je danes 561 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 110 ljudi, med njimi jih je sedem priključenih na ventilatorje, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite v svojem rednem dnevnem epidemiološkem sporočilu za javnost.

Kot so dodali, so od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom, potrdili skupno 5404 okužb. Medtem je okrevalo 4688 ljudi, zaradi covida-19 pa je umrlo 155 ljudi. Doslej so testirali nekaj več kot 125.300 ljudi, v minulih 24 urah 934.

Na Hrvaškem je bilo od začetka avgusta potrjenih 286 novih okužb. O najvišjem dnevnem številu novih okužb so ta mesec poročali 1. avgusta, ko so potrdili 86 primerov, o najnižjem pa v torek, ko so prijavili 24 novih primerov.

V BiH 262 novih okužb, v Srbiji 299

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 262 okužb z novim koronavirusom, opravilo pa 1407 testov.

Največ novih okužb so zabeležili v Federaciji BiH. Umrle so tri bolnice s covidom-19.

V Srbiji so medtem testirali 10.033 ljudi, od tega jih je bilo 299 pozitivnih. Umrlo je še sedem pacientov. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je hudo bolnih v državi trenutno 120, dihajo pa s pomočjo respiratorja.