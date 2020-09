Na Hrvaškem 280 novih okužb, šest pacientov umrlo

Šest bolnikov s covid-19 je umrlo. Dve osebi sta umrli na Reki, po ena pa v Dubrovniku, Splitu, Vinkovcih in Osijeku. Gre za osebe, starejše od 60 let.

V reški bolnišnici je zaradi covid-19 v nedeljo umrl 42-letnik, ki je tako postal najmlajša žrtev te bolezni na Hrvaškem, je poročal Jutarnji list. Moški se je v bolnišnici zdravil več kot tri tedne. Potem ko se je zaradi hude pljučnice njegovo stanje nenadoma močno poslabšalo, so ga priklopili na ventilator, a si je nato opomogel do te mere, da je spet lahko dihal samostojno. On in njegovi bližnji so si tako že oddahnili, da je najhujše mimo, nato pa je sledilo nenadno silovito poslabšanje. Kljub trudu ga zdravnikom ni uspelo rešiti.