Na Hrvaškem 291 novih primerov okužbe, v samoizolaciji več razredov

Zaradi okužbe z virusom sta trenutno v samoizolaciji tudi dva razreda in izpostavljeni učitelji iz Buzeta. Gre za en razred osnovnošolcev in en razred srednješolcev. Oblasti so že ukrepale, trenutno poteka tudi dekontaminacija območja. V nedeljo se je okužena oseba udeležila športnega tekmovanja kluba iz Labina, zato tudi tam poteka epidemiološka preiskava, udeleženci tekmovanja pa so prav tako v samoizolaciji.

Državni štab civilne zaščite ponekod podaljšal epidemiološke ukrepe

Državni štab civilne zaščite je v sredo podaljšal epidemiološke ukrepe za Splitsko-dalmatinsko županijo do 24. tega meseca, do 1. novembra pa za Zadarsko županijo. Do takrat velja prepoved obiskov domov za stare in poročnih obredov z več kot 50 ljudmi. Na drugih zasebnih obredih in praznovanjih pa je lahko največ 25 ljudi.

Primeri okužb po županijah

V Splitsko-dalmatinski županiji so od 616 testov danes potrdili 61 novih okužb. Kar 32 okuženih prihaja iz Splita, sedem iz Kašele, pet iz Sinje, štiri iz Soline, po dva iz Makarske in Omiša, po ena oseba pa je okužena še iz Trogirja, Dicme, Dugopolja, Hrvaca, Klisa, Muća, Podstrane in Tučepov.

Od 61 novookuženih je bilo 18 oseb v stiku s predhodno bolnimi, glede izvira okužb ostalih oseb pa zaenkrat še potekajo epidemiološke preiskave. V samoizolaciji je 1324 oseb, v bolnišnici KBC split je na zdravljenju 82 ljudi, šest oseb je na respiratorjih.

V zadnjih 24 urah je v splitski bolnišnici umrla 85-letna ženska na respiratorju. Pokojna sicer ni imela prebivališča v Splitsko-dalmatinski županiji, je pa bila, poleg drugih spremljajočih bolezni, pozitivna tudi na Covid-19.

V Bjelovarsko-bilogorskižupaniji je bilo potrjenih 17 novih primerov okužbe, osem jih je z območja občine Rovišće, sedem z območja mesta Bjelovar, ena oseba je z območja občine Đulovac, ena pa z Velikega Trojstva. Šestnajst ljudi se je okužilo zaradi stika z okuženimi iz iste občine. Tri osebe so medtem okrevale in bile odpuščene iz bolnišnice.

V Vukovarsko-srijemski županiji je po podatkih, prejetih do 8. ure, v zadnjih 24 urah na COVID-19 pozitivnih pet ljudi. Okužene so po ena oseba iz Vukovara, Štitarja, Đurića, Vinkovcev in Andrijaševcev. Hospitaliziranih je devet ljudi, umrla ni nobena oseba. Od začetka epidemije je skupno okuženih 673 ljudi, od tega jih je bilo 580 ozdravljenih, 14 jih je umrlo.

281 vzorcev je bilo v zadnjih 24 urah testiranih v laboratoriju Kliničnega bolnišničnega centra Osijek in še 70 v laboratoriju Inštituta za varovanje zdravja Osješko-baranjske županije (skupaj 351), od tega je bilo devet pozitivnih. Po dve na novo okuženi osebi prebivata na območju mesta Osijek in občine Gorjani, po ena oseba pa prihaja iz območij mest Đakovo, Beli Manastir in Valpovo ter občin Draž in Semeljci. Tako kot dan prej se v Kliničnem bolnišničnem centru Osijek zdravi 20 bolnikov, dva sta na respiratorju.

Trenutno je v Požeško-slavonski županiji119 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom, 106 ljudi je v izolaciji doma, 13 pa je hospitaliziranih. V samoizolaciji je 325 ljudi, skupno pa je bilo testiranih 6928 ljudi. Na zadnjem testu je bilo obdelanih 145 vzorcev, od tega 14 pozitivnih. Čez dan se bo nadaljevalo testiranje stikov okuženih in vseh za katere sumijo, da bi lahko bili okuženi.

V Koprivniško-križevaški županiji so potrdili štiri nove primere, gre za stike prej pozitivnih ljudi z območja Koprivnice in Križevcev. Štiri ljudi so razglasili za zdrave, štirje so v bolnišnici, v okrožju pa je trenutno 41 aktivnih primerov. VSisaško-moslavski županiji so zabeležili dva nova primera, oba sta z območja mesta Petrinja.

V sredo je bilo sicer na Hrvaškem zabeleženih 341 novih primerov okužbe z virusom Covid-19, skupaj imajo tako 2587 aktivnih okužb. Od tega je 299 ljudi na bolnišničnem zdravljenju, 24 na respiratorju. Tri osebe so umrle, je v sredo sporočil državni štab civilne zaščite.