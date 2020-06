Na Hrvaškem 32 ovadb zaradi širjenja lažnih informacij o covidu-19

Medtem ko so državljani množično prek medijev v živo spremljali novinarske konference hrvaškega nacionalnega štaba civilne zaščite, ki je objavljal informacije o številu okuženih in umrlih kot tudi priporočila epidemiologov, so posamezniki na družbenih omrežjih in aplikacijah javnosti ponujali "zaupne" informacije o razglasitvi karantene, zaprtih trgovinah, okuženih zdravstvenih delavcih in podobno, danes poroča časnik Novi list na svoji spletni strani.

Ovadeni so se med drugim sklicevali na domnevne visoke vire iz hrvaške vlade, ko so trdili, da bo v Zagrebu "popolna karantena" ter da je treba pohiteti v trgovine po zaloge hrane, saj bo mogoče v trgovino le enkrat tedensko zgolj v določenem času. Nekateri so trdili, da so hrvaške bolnišnice nabito polne z obolelimi ter da hrvaške oblasti o tem molčijo. Nekateri so se celo predstavljali kot zdravniki in objavljali "resnične" novice o novem koronavirusu, "dobro obveščeni" so tudi poimensko navajali, na katerih oddelkih delajo posamezni zdravstveni delavci, ki naj bi zamolčali okužbo.