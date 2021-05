Na Hrvaškem 33 smrtnih žrtev covida

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 1435 na novo okuženih s koronavirusom, število vseh aktivnih primerov je tako 11.265. V bolnišnici se zdravi 2079 obolelih, od tega je na ventilatorju 242 pacientov. Umrlo je 33 oseb.

Od 25. februarja lani, ko je bil na Hrvaškem zabeležen prvi primer okužbe, je zabeleženih skupno 342.487 okuženih z novim koronavirusom, od tega je 7.388 oseb umrlo, okrevalo pa je skupaj 323.834 ljudi, od tega 2079 v zadnjih 24 urah. V zadnjih 24 urah so v Karlovški županiji zabeležili 44 novih primerov okužbe, na območju Šibensko-kninske županije pa je zbolelo 47 ljudi. Na območju Međimurske županije je bilo v zadnjih 24 urah obdelanih 219 vzorcev, od tega je bilo 62 pozitivnih, kar je 28,3 odstotka pozitivnih. Do danes so na Hrvaškem skupno testirali 1.863.305 ljudi, od tega 7.682 v zadnjih 24 urah. Od 6. maja so porabili 1.025.701 odmerkov cepiva. Do zdaj je bilo z vsaj enim odmerkom cepljenih 796.909 ljudi, od tega jih je 228.792 prejelo oba odmerka.

O 'covidnih' potnih listih Gre za digitalna zelena potrdila, povezana s poenostavitvijo potovanja, saj bodo omogočala vzajemno priznavanje potrdil o cepljenju, okrevanju in testiranju. Končni predlog še ni sprejet, bil naj bi v prvi polovici junija. "Hrvaška je v napredni fazi uvajanja nacionalne tehnične rešitve in smo jo pripravljeni preizkusiti na razpoložljivi platformi EU. Potrdila bodo izdana na podlagi podatkovnih zbirk prebolelih v zadnjih 180 dneh, o testiranih v zadnjih 48 urah in rezultatih. Hrvaška to podpira že od začetka, ker je za nas pomembno v vseh pogledih," je povedal notranji minister Davor Božinović. Potrdila bodo izdana v digitalni obliki pdf. Preverjanje potrdil bo izvedeno z branjem QR kod, na mejnih prehodih je tako že razporejenih 250 čitalcev kod.

Na spletnem mestu entercroatia.mup.hr bodo tuji državljani lahko najavili svoj prihod v državo, kar bo skrajšalo čas na mejah. "Od 1. junija bomo lahko izdajali omenjena potrdila, kar je pomembno za našo turistično sezono, pa tudi za celoten boj proti epidemiji,"je dejal Božinovič. AstraZeneca stigmatizirana Tudi na Hrvaškem se soočajo s stigmatizacijo cepiva AstraZenece, ker je bilo najprej rečeno, da ne ščiti starejših, nato so jo povezovali s krvnimi strdki, nekatere države pa so uvedle tudi prepovedi uporabe za mlade. Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je pojasnil, da prihajajo novi dokazi, nekatere znanstvene ustanove tudi trdijo, da AstraZeneca starejše ščiti bolje kot cepiva MRNA. "... majhno število neželenih učinkov nam ne daje pravice trditi, da so druga cepiva boljša od Astre. Z Astro so večinoma cepljeni Britanci, državljane prosim, naj ne diskriminirajo cepiva, še posebej pa ne cepiva Johnson & Jonhsona. Ko primete avtomobilske ključe, obstaja večje tveganje smrti kot cepljenje," je dejal Capak. "Treba bi bilo pogledati statistiko Združenega kraljestva, ki kaže, da je Astra učinkovita. Minimalna možnost zelo redkih neželenih učinkov je res zanemarljiva," je dodal zdravstveni minister Vili Beroš.