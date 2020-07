Na Hrvaškem 67 novih okužb, največ v Dalmaciji

Sveži podatki o stanju koronavirusa na Hrvaškem: v četrtek so ob 1750 opravljenih testih zabeležili 67 novih primerov okužb. Največ, 16, so jih potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji. V Zagrebu imajo 14 novih primerov, v Istri pa dva. Največja žarišča okužb na Hrvaškem ostajajo poroke, ki so bile v več krajih v Slavoniji in zaledju Dalmacije.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 67 novih primerov okužb s koronavirusom. Tako imajo pri naših južnih sosedih trenutno 727 aktivnih primerov. Od tega jih 125 potrebuje bolnišnično zdravljenje. Šest pacientov diha s pomočjo respiratorja. Po županijah ima največ novih primerov Splitsko-Dalmatinska, 16, sledi Zagreb s 14 novimi primeri okužb. V Istri so včeraj zabeležili dva nova primera. V četrtek so sicer testirali 1750 ljudi, skupno pa že skoraj 120.000. Kot je včeraj na novinarski konferenci hrvaške vlade povedal tamkajšnji minister za zdravstvo Vili Beroš, največja žarišča okužb ostajajo poroke, ki so bile v več krajih v Slavoniji in zaledju Dalmacije. Poudaril je, da imajo na Hrvaškem epidemiološko sliko pod nadzorom, a je opozoril prebivalce, naj svoje obnašanje prilagodijo priporočilom epidemiologov, ko gre za uporabo mask na obrazu, spoštovanje medsebojne razdalje in higiene rok, da bi zaščitili svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov. Epidemiološka slika na Hrvaškem se je sicer medtem znašla tudi pod drobnogledom Velike Britanije. V Londonu razmišljajo, da bi Hrvaško s svojega zelenega premaknili na rumeni seznam, kar bi pomenilo, da bi morali vsi potniki, ki na Otok prihajajo s Hrvaške, v 14-dnevno karanteno, je poročal Jutarnji list.