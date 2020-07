Na Hrvaškem potrdili 78 novih okužb, vzrok za žarišča poročna slavja

Hrvaški minister za zdravjeVili Beroš je na sestanku vlade, ki še vedno poteka, sporočil, da so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili 78 novih okužb s koronavirusom. Skupaj je tako od začetka epidemije okuženih že 4993 oseb.

"Trenutno je aktivnih 753 primerov. 132 ljudi je v bolnišnici, osem pacientov potrebuje umetno predihavanje. V zadnjem tednu dni se je okužilo 464 oseb, umrlo pa jih je 16," je dejal.

Opozoril je, da imajo v državi spet nova žarišča."Žarišče v kontinentalnem delu Hrvaške, ki je še vedno aktivno, je v Ivankovem, novo žarišče je v Našicah, obe sta povezani s poročnimi slavji. Na priobalnem območju pa imamo žarišče v okolici Sinja, tudi tam zaradi poroke."Opomnil je, da druge pred okužbami zavarujemo tako, da nosimo zaščitno masko.

Po podatkih štabov civilnih zaščit so največ okužb zabeležili v Vukovarsko-sremski županiji (31), v Splitu (17) in Zagrebu (13). Umrle so še tri osebe. Uradni podatki o bodo sicer znani po 14. uri.