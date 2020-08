Na Hrvaškem 85 novih okužb, velik porast znova v Zagrebu

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 990 testiranjih zabeležili 85 novih primerov okužb s koronavirusom, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. 126 ljudi je hospitaliziranih, 11 jih je na ventilatorjih. Umrl ni nihče. Velik porast okužb, kar 45, je znova v prestolnici.

Trenutno je pri naših južnih sosedih aktivnih 1236 primerov. Od 26. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, pa vse do danes so potrdili 6656 okužb. 5254 ljudi je ozdravelo, 166 pa jih je umrlo. Do danes so skupaj testirali 138.647 oseb.

icon-expand

Velik porast obolelih je znova v Zagrebu, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 45 okužb. 20 od njih je kontaktov že obolelih, 14 ljudi pa se je vrnilo z dopustov, poročajo hrvaški mediji. Na območju Splitsko-dalmatinske županije je na novo zbolelo 27 oseb, od tega deset v Makarski in osem v Splitu. Štiri nove okužbe so potrdili v zadrski županiji, en primer pa v Istrski županiji. Današnje številke so sicer bolj optimistične od včerajšnjih, ko so potrdili 151 okužb, ena oseba pa je umrla.

Capak: Zaradi turistov smo računali na večje število okuženih Da bo število novih okužb danes zagotovo nižje od prejšnjih dni, je še pred uradno znanimi rezultati za regionalno televizijo N1dejal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak. "Zagotovo jih bo manj kot 100. Med vikendom smo opravili manj testiranj, videli bomo, kakšne bodo števike jutri," je dejal po poročanjuDnevnik. hr. Po njegovih besedah so računali na porast okužb, glede na to, da so imeli milijon turistov. "Spremenilo se je to, da je k nam prišlo veliko število ljudi in so se mladi začeli družiti v nočnih klubih,"je ocenil. Na Hrvaškem je v karanteni 54 okuženih turistov. Kot je še povedal, je v tesnem stiku s slovenskim Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Hrvaška pa se po njegovih besedah ne bo znašla na slovenskem rdečem seznamu, dokler ne bo imela 40 okuženih na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dneh.