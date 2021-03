Na Hrvaškem bodo bolj dosledno kaznovali kršitelje protikoronskih ukrepov

Povedal je, da so pripravili dodatna navodila za lokalne štabe civilne zaščite. V prihodnje bodo okrepili nadzor nad spoštovanjem veljavnih protikoronskih ukrepov ter bolj dosledno kaznovali kršitelje. Obenem bodo lokalni štabi civilne zaščite predlagali ukrepe za zajezitev širjenja okužb na svojih območjih v sodelovanju z epidemiologi in predstavniki lokalnih turističnih skupnosti, je dejal Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.

Med drugim je potrdil, da so doslej kaznovali več kot 30 gostincev, ki so kršili protikoronske ukrepe. Omenil je, da bodo gostincem, ki kršijo ukrepe, ukinili nadomestilo za plače, ki ga prispeva država zaposlenim v podjetjih, ki so jim med epidemijo covida-19 omejili poslovanje.

Že tretji dan čez 1000 novih okužb

V minulih 24 urah so tako ob 6533 testih potrdili 1112 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 17 bolnikov s covidom-19.