Na Hrvaškem covid-19 zahteval 35 življenj, največ v enem dnevu

Število aktivnih primerov okužbe je 15.542. V bolnišnicah se zdravi 1330 bolnikov, od teh jih je 128 na ventilatorjih.

Po podatkih županijskih štabov civilne zaščite so največ novih okužb v zadnjem dnevu potrdili v Zagrebu, 575, sledi splitsko-dalmatinska županija z 291 okužbami. V istrski županiji so potrdili 74 okužb.

Umrlo je 35 bolnikov s covidom-19, od tega 26 moških in 9 žensk. Doslej so v državi potrdili 64.704 okužb, umrlo je 752 bolnikov s covidom-19. Od tega jih je samo v mestu Zagreb umrlo 221, poročaIndex.hr.

V BiH več kot 1.700 novih primerov okužb

V Bosni in Hercegovini so potrdili več kot 1.700 novih primerov okužb s koronavirusom, med okuženimi pa je tudi predsednik sveta ministrov Zoran Tegeltija. Tegelijeva pisarna je čez dan potrdila, da so testi pokazali, da je pozitiven na koronavirus, in da je trenutno v domači izolaciji z blagimi simptomi bolezni, poročaN1.

"Kabinet predsednika Sveta ministrov je sprejel vse potrebne preventivne ukrepe. Nadaljnje delo Sveta ministrov in predsednika Tegeltije bo organizirano v skladu s priporočili zdravstvenih ustanov,"so sporočili iz državnega sveta ministrov BiH, poroča Index.hr.

Od petka so po vsej BiH testirali nekaj več kot 4.300 vzorcev, okužbo pa so potrdili pri 1.132 osebah iz Federacije BiH in 609 iz Republike Srbske. Poročali so tudi o 31 smrtnih primerih. Največje število umrlih v enem dnevu so sicer zabeležili v petek, ko so poročali o 57 umrlih.

Skupno število smrtnih primerov od začetka epidemije marca je zdaj blizu 1.500, število potrjenih primerov okužbe v zadnjih devetih mesecih pa je že preseglo 60.000.

V srbski prestolnici se soočajo s kritično zasedenostjo bolnišnic

Srbski epidemiologPredrag Konje dejal, da je zasedenost bolnišnic kritična, zato je Beograjčane pozval, naj s spoštovanjem priporočil kriznega štaba pomagajo zdravstvenim delavcem.

"Dela je ogromno in potrebna je pomoč ... Smo v situaciji, ko bodo morali bolniki iz Beograda sčasoma na zdravljenje tudi v druge bolnišnice v Srbiji. Izogibajte se gneči in krajem, kjer se lahko okužite. Izogibajte se in zmanjšajte stike," je po poročanju N1zapisal Kon.