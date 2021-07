Na Hrvaškem covidna podpora podjetjem z najmanj 70 odstotkov cepljenih delavcev

Na Hrvaškem so do danes cepili 38,5 odstotka prebivalstva oz. 46,3 odstotka polnoletnih državljanov.

Po današnjem srečanju hrvaških socialnih partnerjev je pred novinarje prvi stopil glavni direktor hrvaškega združenja delodajalcev (HUP) Damir Zorić, ki je potrdil, da so dosegli dogovor o pragu najmanj 70 odstotkov cepljenih delavcev.

Meni, da bodo v večini podjetij, ki so bila doslej upravičena do covidne podpore za ohranitev delovnih mest, dosegli potrebnih 70 odstotkov cepljenih delavcev. V tem primeru bi vsi delavci v posameznem podjetju imeli pravico do državnih podpor, ki pomenijo minimalno plačo in plačane prispevke za vsakega delavca. Ostali upravičenci, ki jim je epidemija bistveno ohromila poslovanje, bodo dobili podporo proporcionalno glede na število cepljenih delavcev, je dejal Zorić.

Hrvaški minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialne politike Josip Aladrović je po današnjem srečanju povedal, da bodo sprejeli podobne ukrepe tudi za javni sektor.

V sindikatih so prepričani, da dosežen dogovor ne bo pospešil dinamike cepljenja, ker so do covidne podpore upravičena podjetja, v katerih je zaposlenih približno 110.000 delavcev. Na Hrvaškem se še vedno ni cepilo več kot dva milijona ljudi, je povedal predsednik neodvisnega sindikata znanosti in visokega izobraževanja Vilim Ribić. Ocenil je, da se Hrvaška ne bo mogla izogniti uvajanju obveznega cepljenja.

Hrvaški mediji so danes poročali, da je najmanj cepljenih na ministrstvu za zdravje, ki je pristojno za kampanje za cepljenje in koordinacijo cepljenja. Minister za zdravje Vili Beroš je potrdil, da je cepivo proti covidu prejelo manj kot 35 odstotkov zaposlenih na ministrstvu, ki ga vodi.

V večini ostalih hrvaških ministrstev se odstotek cepljenih giblje med 40 in 55. Največ cepljenih je na sedežu hrvaške vlade, okoli 70 odstotkov, sledijo zunanje ministrstvo s 66 odstotki ter ministrstvi za finance in za kulturo in medije, kjer je cepljenih približno 60 odstotkov zaposlenih, je danes objavil Jutarnji list. Na ministrstvih in v vladi je zaposlenih približno 17.000 ljudi.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v ponedeljek dejal, da ne nameravajo uveljaviti obveznega cepljenja za vse državljane. V torek je potrdil, da na vladi razmišljajo o uvajanju obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstvu, izobraževanju in socialnem varstvu.

Na Hrvaškem so do danes cepili 38,5 odstotka prebivalstva oz. 46,3 odstotka polnoletnih državljanov. Precepljenih je 39,2 odstotka polnoletnih prebivalcev, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite. Hrvaška vlada je načrtovala, da bodo do konca junija z vsaj enim odmerkom cepili od 50 do 55 odstotkov odraslih.