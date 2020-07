Na Hrvaškem več kot 60 novih okužb, največ na vzhodu države

Na previdnost je opozoril tudi hrvaški premier Andrej Plenković , še posebej v nočnih klubih. " Podatki kažejo, da je v nekaterih delih države do okužb prišlo v nočnih klubih. To je na nek način razumljivo, da hodijo v klube večino mladi, ki se ne držijo varne razdalje. Apeliram na njih, da so bolj previdni, še posebej v zaprtih prostorih ," je dejal Plenković, ki sicer ne napoveduje zaprtja nočnih klubov. Spomnimo. Slovenski vladni govorec Jelko Kacin je pred dnevi dejal, da bo Hrvaška ostala na slovenskem zelenem seznamu varnih držav, saj so Hrvati obljubili, da bodo zaprli nočne lokale in diskoteke. A očitno je prišlo do šuma v komunikaciji, saj hrvaški notranji minister in Plenković o tem nista vedela nič. Je pa župan Paga napovedal, da letos zabav v Zrćah ne bo.

Razmere na Hrvaškem se ne umirjajo. Že več dni zapored največ okužb potrdijo v Zagrebu, sledi Đakovo, kjer je virus izbruhnil v samostanu. Minister za zdravje Vili Beroš je sicer danes zjutraj v Splitu dejal, da pričakujejo manj novih okužb kot včeraj. To je sicer malo verjetno, saj že zdaj številke presegajo včerajšnje podatke. Potrdil je, da število turistov v državi raste, a imajo epidemiološke razmere pod kontrolo. Ne glede na to, od kod prihajajo turisti, je potrebna previdnost, je še dodal Beroš.

Hrvaške županije že poročajo o novih, aktualnih podatkih. V Zagrebu so do zdaj potrdili 18 novih okužb, aktivno obolelih je 260 ljudi. Po besedah vodje zavoda za javno zdravstvo Zvonimirja Šoštarja imajo v prestolnici vse manj pozitivnih v nočnih klubih, kljub temu pa mladi niso povedali vseh svojih kontaktov, zato so zdaj okuženi še ti kontakti. Dnevno testirajo okoli 400 ljudi.

Deset novih okužb so potrdili v Požeško-slavonski županiji. Gre predvsem za kontakte že okuženih. Štab civilne zaščite je zato predlagal odpoved vseh javnih dogodkov. Od skupno 20 pozitivnih v tej županiji jih je 19 v domači samoizolaciji, eden pa je v bolnišnici. Kar 17 je kontaktov para, ki je bil na obisku v Nemčiji. Eden od okuženih pa je mladenič, ki se je okužil v nočnem klubu v Zagrebu.

V Osiješko-baranjski županiji so potrdili 24 novih okužb, od tega osem v Đakovu in sedem v Osijeku. Pristojni so odvzeli 156 vzorcev.

V Vukovarsko-sremski županiji so zabeležili sedem novih okužb, v Zadru pa eno. Gre za starejšega moškega, ki se je najverjetneje okužil preko stika s tujimi državljani. Iz Istre poročajo o dveh novih primerih. Okužena sta tuja državljana, ki sta pripotovala iz ZDA.

ZN: Hrvaški turizem med tremi najhuje prizadetimi na svetu

ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD), ki je telo v okviru Združenih narodov, v svojem poročilu o vplivu koronavirusa na svetovni turizem ocenjuje, da bo slednji izgubil več kot 1200 milijard dolarjev (1061 milijard evrov) ali 1,5 odstotka svetovnega BDP. Med najhuje prizadete države uvršča 15 držav, v samem vrhu pa so Tajska, Jamajka in Hrvaška.

Najbolj naj bi kriza v turizmu na BDP vplivala na Jamajki, Tajskem, Hrvaškem, sledita Portugalska in Dominikanska republika. Med 15 najbolj prizadetimi državami so še Kenija, Maroko, Grčija, Mavricij, Senegal, Irska, Egipt, Južna Afrika, Malezija in Španija. Bolj prizadete pa bodo tudi številne bogatejše države, kot so Francija, Italija in ZDA. Vse tri države pričakujejo občuten padec turizma, ki bo povzročil na milijarde evrov škode.