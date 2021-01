Na Hrvaškem manj okužb kot prejšnji teden

Na Hrvaškem je trenutno 6272 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2284 bolnikov s covidom-19, od tega 200 na ventilatorjih. V samoizolaciji je nekaj več kot 17.530 oseb. Na Hrvaškem so doslej potrdili skoraj 216.850 okužb z novim koronavirusom in 4266 smrtnih žrtev covida-19. Okrevalo je 206.310 obolelih. Doslej so testirali več kot 1.055.200 ljudi.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v zadnjih24 urah v primorsko-goranski županiji 19 okužb. Iz istrske županije poročajo o le dveh novih primerih, a so opozorili, da so zaradi praznika v sredo testirali manj ljudi kot običajno, ob delovnikih. Praviloma imajo največje dnevno število novih okužb na območju Zagreba in Splita.

Danes objavljeno število novih okužb na Hrvaškem je občutno nižje kot prejšnji četrtek, ker so zaradi dela prostega dne v sredo testirali manj ljudi. Prejšnji četrtek so ob 8441 testih potrdili 2391 novih okužb z novim koronavirusom, četrtek pred tem pa je bilo ob 8343 testih 2233 okužb.

Na Kitajskem največ okužb v zadnjega pol leta

Na Kitajskem v zadnjih nekaj dneh beležijo največji izbruh novega koronavirusa v zadnjega pol leta. Po tem, ko je bila epidemija v državi od poletja večinoma pod nadzorom in so beležili le izolirane primere okužb, se je v provinci Hebei v bližini Pekinga njihovo število v zadnjih dneh povzpelo na več kot 200.

V zadnjem dnevu so na Kitajskem potrdili 63 novih okužb, kar je največ v enem dnevu od julija lani, oblasti pa skušajo izolirati žarišče virusa. Večino novih okužb so potrdili v mestu Shijiazhuang, glavnem mestu province Hebei, ki leži približno 300 kilometrov severovzhodno od Pekinga.

Na tem območju so zaprti nekateri stanovanjski predeli, zaprti so vrtci in šole, prekinjene so prometne povezave z avtobusi, vlaki in letali.

V Pekingu so sprejeli številne zaščitne ukrepe, strogo je nadzorovan tudi tovor iz Hebeia. Novi izbruh je zaskrbljujoč tudi zaradi bližajočega se kitajskega novega leta, ko se na pot v domače vasi in mesta odpravi nekaj sto milijonov Kitajcev. Oblasti so delavcem migrantom tokrat že odsvetovale potovanje domov.

Kitajska je od začetka epidemije poročala o 4634 smrtnih primerih in več kot 87.000 okužbah. Največ jih je bilo v Vuhanu, kjer je virus najprej izbruhnil.

V Tokiu izredno stanje

Japonski premier Jošihide Suga je razglasil izredno stanje za glavno mesto države in okolico, saj so primeri covida-19 narasli na najvišjo raven od začetka pandemije.

Razglasitev izrednega stanja bo veljala od petka do 2. februarja, velja pa za Tokio in tri sosednje prefekture: Chibo, Saitamo in Kanagawo.

Izredne razmere so posledica novih primerov novega koronavirusa in hospitalizacij v Tokiu in preostali državi, ki dosegajo najvišjo raven.

V sredo je Japonska zabeležila 5.953 novih okužb z novim koronavirusom – največja dnevna številka, prvič je okužba presegla mejo 5.000 – in 72 smrtnih primerov. Skupno število okuženih se je v državi povečalo na 259.105, poročajo o 3.804 smrtnih žrtvah.