Na Hrvaškem manjše število novih okužb, vseeno razmišljajo o novih omejitvah zbiranja

Po zadnjih delnih podatkih je število novookuženih na Hrvaškem nekoliko manjše kot v preteklih dneh, in sicer 25. V Zagrebu so potrdili osem okužb, v Istri pa sedem. Dve starejši osebi sta umrli. Trenutno je aktivnih 1207 primerov. Prvi mož hrvaškega zavoda za javno zdravja Krunoslav Capak je povedal, da razmišljajo o novih omejitvah, predvsem tistih, ki se nanašajo združevanje oseb. Trenutno je še v veljavi odlok, ki dovoljuje zbiranje do 100 oseb.

Potem ko so v soboto na Hrvaškem zabeležili 92 novih primerov okužbe s covidom-19, so nedeljske številke precej manjše. Po zadnjih podatkih so okužbe potrdili pri 25 osebah, največ v prestolnici Zagreb, kjer je zbolelo 8 ljudi. Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak pa je že zjutraj sporočil, da aktivno razmišjajo v smeri uvedbe novih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim kronavirusom. "Kot veste, smo pred tednom dni uvedli ukrep, s katerim zahtevamo organiziranje nadozora nad vsemi dogodki, kjer se nahaja več kot 100 ljudi. Sedaj je prišel čas, da znova razmislimo o velikih dogodkih. Vse županije, v kateri so se tovrstni dogodki odvijali, imajo velik problem z reševanjem situacije. Zato je pomembno, da se znova opravi analiza," je povedal Capak. Že včeraj je v osrednjem dnevniku nacionalne televizije povedal, da bodo odločitev o skrajšanju delovnega časa nočnih klubov sprejeli še danes.