Na Hrvaškem varnostna razdalja tudi za kopalce, turizem se stežka pobira

Hrvaški zavod za javno zdravstvo je izdal priporočilo, naj obiskovalci in zaposleni na hrvaških plažah in v bazenih ohranjajo varnostno razdaljo 1,5 metra tudi med kopanjem. Omejili so tudi število obiskovalcev prostorov na kopališčih, ki jih je na sto kvadratnih metrih lahko istočasno največ petnajst. Letalski prevozniki medtem sprejemajo različne odločitve glede ponovne uvedbe letov, pri Austrian Airlines na primer ne bodo leteli vsaj do 7. junija. Grčija, Francija in Italija pa bodo odprle plaže.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je v danes objavljenih priporočilih za kopanje v morju in rekah ter za obratovanje bazenov in vodnih parkov izpostavil predvsem potrebo po vzdrževanju fizične razdalje in tudi higiene, vključno z uporabo razkužil za roke. Priporočila za izvajanje preventivnih ukrepov veljajo za vse površine v sklopu kopališč, od vodnih površin do plaž ter slačilnic in sanitarij. Med kopanjem je treba ohraniti fizično razdaljo 1,5 metra. Prav tako so določili, da je največ 15 oseb lahko hkrati na sto kvadratnih metrih neto površine morskih in sladkovodnih kopališč. "Če je dostopna ustrezna infrastruktura, je mogoče občasno objavljati glasovna sporočila, da bi obiskovalce spomnili na nujno fizično razdaljo in druge splošne ukrepe," so navedli v obeh dokumentih.

Na 100 kvadratnih metrih je po priporočilih HZJZ največ 15 oseb hkrati. FOTO: Dreamstime

Glede bazenov pa so zapisali, da bo število ljudi odvisno od velikosti bazena. Kot največje priporočeno število ljudi v bazenih je tisto, pri katerem je možno ohraniti predpisano fizično razdaljo. Pred vhodom v bazenski del kopališča sta obvezna prhanje in prehod skozi dezinfekcijsko oviro, ki je hiperklorirana ali vsebuje razkužilo. Med drugim so izpostavili, da je koncesionar tisti, ki je dolžan na kopališčih zagotoviti 1,5 metra fizične razdalje med ležalniki in stoli. Zagotoviti mora tudi osebo, ki bo nadzirala izvajanje ukrepov. Ležalnike bodo morali razkuževati večkrat na dan, obvezno pa, preden bo ležalnik uporabil drugi gost. Omenili so tudi športnike, kot so plavalci in vaterpolisti. Priporočili so zagotavljanje najmanj sedmih kvadratnih metrov prostora na osebo v odprtih in zaprtih kopališčih. Grčija, Francija in Italija odpirajo plaže V Grčiji bo na 1000 kvadratnih metrih plaže lahko hkrati največ 40 ljudi, sončniki bodo morali stati štiri metre narazen, ležalnike pa bodo po vsaki uporabi razkužili. Na plažah ne bodo stregli pijač. "To bo pomemben preizkus, ki ga moramo preživeti ... Dokazati moramo, da ob resnem pristopu lahko popolnoma varno uživamo v lepoti naše dežele," je dejal tiskovni predstavnik vlade Stelios Pecas.Danes je grška vlada do 15. junija sicer podaljšala prepoved vstopa v državo za tujce z izjemo državljanov EU in schengenskega območja. Načrte za letošnjo turistično sezono naj bi Grčija predstavila v prihodnjih dneh.

Na italijanskih plažah bodo veljala stroga pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. FOTO: Shutterstock

Vlada v Rimu pa je dala zeleno luč za odprtje plaž s ponedeljkom. Na italijanskih plažah bodo sicer veljala stroga pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Senčniki bodo morali biti oddaljeni najmanj 4,5 metra, med vrstami ležalnikov pa bo moralo biti pet metrov prostora. Kopalci bodo morali do svojega ležalnika nositi zaščitno masko. Tuše in stranišča na plažah bodo morali temeljito razkuževati, šport in skupinske igre na plaži bodo prepovedani. Bazeni do nadaljnjega ostajajo zaprti. Poleg tega reševalci iz vode v Italiji utopljencev ne bodo več smeli oživljati z dihanjem usta na usta. Italijanski mediji zato že pišejo o "prepovedi utopitve" v letošnjem poletju. V Franciji so se odprle plaže ponekod ob atlantski obali, a so na njih dovoljene le športne aktivnosti, kot je plavanje, tek ali vodni športi, medtem ko sončenje in pikniki ostajajo prepovedani. Odločitev o odprtju plaž je sicer v pristojnosti regionalnih oblasti. Plaž na južni obali Francije naj recimo ne bi odprli pred 25. majem. Austrian Airlines ne bo letel vsaj do 7. junija Avstrijski letalski prevoznik Austrian Airlines, hčerinska družba nemške Lufthanse, je prekinitev letov, ki jih je ustavil marca zaradi izbruha koronavirusa, podaljšal za en teden, do 7. junija. Razlog je, da je zaradi omejitev potovanj v luči pandemije malo povpraševanja.

Od torka, 12. maja, je znova dovoljen potniški letalski promet tako iz držav EU kot iz tretjih držav na mednarodna letališča v Sloveniji. Prepoved letenja iz tujine na lokalna letališča pa bo veljala še do 12. junija. Mednarodna letališča v Sloveniji so letališča Ljubljana, Maribor in Portorož.

Lete so prekinili 19. marca in od takrat opravljajo le posebne lete. Družba je od države medtem prejela za 767 milijonov evrov pomoči in bi se lahko, če bo preživela koronavirusno krizo, znatno zmanjšala. Letalski prevoznik Transavia France pa je na primer odpovedal vse lete do 25. junija, medtem ko je nizozemski del družbe odpovedal lete do 3. junija. Za pomoč turizmu Francija namenila kar 18 milijard evrov "Karkoli udari turizem, udari v srce Francije," je dejal francoski premier Edouard Philippe in poudaril pomen sektorja, ki prispeva okoli osem odstotkov k bruto domačemu proizvodu in zaposluje okoli dva milijona ljudi. Vlada je zato napovedala državno pomoč turizmu v višini kar 18 milijard evrov. Pomoč vsebuje za 1,3 milijarde evrov neposrednih javnih investicij, ki naj bi spodbudile zasebne investicije, tako da vlada računa na skupno sedem milijard evrov investicij v panogi. Med ukrepi so tudi odlog plačila posojil, omogočanje najema posojil z državnim poroštvom in podaljšan dostop do sredstev iz solidarnostnega sklada.

V času epidemije koronavirusa je samevalo tudi mesto luči, Pariz. FOTO: AP