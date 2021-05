Na Hrvaškem najmanj novih okužb od sredine marca

Tudi današnji podatki o na novo okuženih kažejo, da se na Hrvaškem tretji val epidemije bolezni covid-19 umirja, je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi projekta Živeti zdravo izpostavil direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ)Krunoslav Capak.

Capak je tudi napovedal, da bodo do konca tedna organizirali dva nadzorovana množična dogodka z različnima skupinama ljudi, da bi ugotovili, ali se bodo okužbe širile. Na eni prireditvi nameravajo zbrati 80 prostovoljcev, na drugi 120. V prvi skupini bodo udeleženci, ki so se proti covidu-19 cepili dvakrat, v drugi pa tisti, ki so covid-19 preboleli. Na prireditvah ne bodo nosili obraznih mask in spoštovali medsebojne razdalje.

Teden dni po prireditvah bodo udeležence testirali, da bi ugotovili, ali je prišlo do novih okužb. Capak meni, da bosta pilotna projekta minila brez novih okužb. Od ugotovitev bo med drugim odvisno, ali bodo dodatno zrahljali epidemiološke ukrepe in omogočili tudi prireditve z množičnejšo udeležbo, kot so na primer koncerti.