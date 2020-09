Na Hrvaškem najmanj novih okužb v mesecu dni

Na Hrvaškem so v preteklih tednih imeli dnevno tudi po več kot 300 okuženih z novim koronavirusom, danes objavljeno število pa je najmanjše po 10. avgustu, ko so zabeležili 45 okuženih.

So pa v današnji izdaji Jutarnjega lisa opozorili, da je v soboto in nedeljo na Hrvaškem umrlo 13 ljudi s covidom-19, kar je postavilo Hrvaško med evropske države z največjo stopnjo smrtnosti zaradi covida-19 na 100.000 prebivalcev - za Romunijo, Španijo in Bolgarijo. V minulih 24 urah so umrli še trije ljudje s covidom-19, kar je zvišalo število smrtnih žrtev covida-19 na 227.

Glede na današnja poročanja nekaterih štabov civilne zaščite iz posameznih županij so v minulih 24 urah največ novih okužb zabeležili v brodsko-posavski županiji, v kateri so potrdili 15 novih primerov. Iz splitsko-dalmatinske županije, v kateri so v preteklih tednih praviloma imeli največje dnevno zvišanje števila okuženih, so poročali o 11 novih primerih od nedelje.

Iz zadrske županije poročajo o petih novookuženih, iz primorsko-goranske o enemu. V istrski županiji niso zabeležili novih primerov okužbe.

Trenutno je v sosednji državi 2220 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišniškem zdravljenju je 310 ljudi, med njimi jih je 22 priključenih na medicinske ventilatorje. V samoizolaciji je 8217 ljudi, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite v svojem rednem dnevnem poročilu.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirisom, so v državi potrdili 13.598 okužb. 11.511 oseb je okrevalo.

Doslej so testirali nekaj več kot 225.000 ljudi, med njimi 3180 v minulih 24 urah. Prejšnji teden so dnevno testirali tudi po več kot 5000 oseb.