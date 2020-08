Na Hrvaškem 36 novih primerov okužb s koronavirusom, največ v Dalmaciji

Sveži podatki o stanju koronavirusa na Hrvaškem: v nedeljo so ob 984 opravljenih testih zabeležili 36 novih primerov okužb. Največ, 24, so jih potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji. Samo v mestu Split so okužbo potrdili pri šestih osebah. Z drugih delov jadranske obale o novih okužbah ne poročajo. V Zagrebu imajo tri nove primere.

icon-expand V Splitu so včeraj zabeležili šest novih primerov okužb. FOTO: Shutterstock V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 36 novih primerov okužb s koronavirusom. Tako imajo pri naših južnih sosedih trenutno 738 aktivnih primerov. Od tega jih 131 potrebuje bolnišnično zdravljenje. Šest pacientov diha s pomočjo ventilatorja. Po županijah ima največ novih primerov Splitsko-Dalmatinska, 24. V mestu Split so zabeležili šest primerov okužb. Drugod na Jadranu včeraj niso zabeležili nobene nove okužbe. V Zagrebu so potrdili tri nove primere. V nedeljo so sicer testirali 984 ljudi, skupno pa že več kot 125.000. Medtem s Kosova poročajo, da je z novim koronavirusom okužen njihov premier Avdullah Hoti. "Danes sam se testiral za covid-19 in sem pozitiven. Nimam posebnih simptomov razen zelo blagega kašlja. Od nocoj bom dva tedna v izolaciji," je Hoti zapisal na Facebooku. PREBERI ŠE S koronavirusom okužen kosovski premier, ZDA v novi fazi epidemije