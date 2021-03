Na Hrvaškem največ okužb od začetka leta, del Avstrije spet v popolno zaprtje?

Na Hrvaškem so danes potrdili največ novih okužb z novim koronavirusom od začetka januarja. Naši severni sosedje medtem razpravljajo o vnovičnem zaostrovanju ukrepov, nemška kanclerka Merklova pa si je premislila – velikonočnega popolnega zaprtja javnega življenja in poostrenih omejitev v Nemčiji očitno ne bo.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 9327 testih potrdili 1891 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je 20 bolnikov s covidom-19, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Danes objavljeno število novih okužb je najvišje od 6. januarja, ko so jih potrdili 1896. S cepivom AstraZenece se je danes sicer cepil tudi premier Andrej Plenković.

Minulo sredo so pri naših južnih sosedih potrdili 1445 novih okužb, v sredo pred 14 dnevi pa 962, je direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak povedal na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.

Od 25. februarja lani so na Hrvaškem potrdili 260.636 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5828 covidnih bolnikov. Na Hrvaškem so doslej uporabili 399.828 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva proti covidu-19. Cepili so 319.772 ljudi, od tega 80.056 z dvema odmerkoma cepiva.

Poudaril je, da so v prvih treh dneh tega tedna v državi potrdili 32 odstotkov več novih okužb kot v prvih treh dneh prejšnjega tedna. Trenutna 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 307,6, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 1431,2. V državi imajo trenutno 7600 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1038 covidnih bolnikov, od katerih jih 99 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Medtem pa je približno tretjina hrvaških državljanov, ki so jih v preteklih tednih naročili na cepljenje s cepivom AstraZenece, cepljenje s cepivom tega britansko-švedskega podjetja zavrnila zaradi domnevnih zdravstvenih zapletov in tudi smrtnih primerov po cepljenju z njim. Poleg predsednika hrvaške vlade Plenkovića sta se danes na sedežu vlade ravno s cepivom AstraZenece javno cepila tudi predsednik parlamenta Gordan Jandroković ter minister za zdravje Vili Beroš. Po cepljenju je Beroš novinarjem dejal, da so s cepljenjem z AstraZeneco "poslali močno sporočilo zaupanja v medicinsko znanost pred televizijskimi kamerami". Pričakuje, da bodo tudi druge državljane spodbudili k cepljenju, da bi premagali epidemijo covida-19. Vsi trije so v preteklosti sicer že okrevali po okužbi z novim koronavirusom. V Avstriji porast okužb z novim koronavirusom predvsem na vzhodu države Tudi v Avstriji se epidemiološke razmere še naprej slabšajo, predvsem na vzhodu države, kjer bodo uvedli strožje ukrepe za zajezitev okužb. Podrobnosti novih ukrepov naj bi sporočili še nocoj. V državi so v zadnjih 24 urah potrdili 3289 novih okužb, na oddelkih intenzivne nege se zdravi 447 covidnih bolnikov.

Veliko povečanje števila covidnih bolnikov na intenzivni negi beležita predvsem Dunaj in zvezna dežela Spodnja Avstrija. Na Dunaju jih je danes osem več kot dan prej, skupno 176, kar je največ od začetka epidemije covida-19 pred več kot letom dni. V Spodnji Avstriji se na oddelkih intenzivne nege zdravi šest covidnih bolnikov več kot dan prej, skupno 91. V tej avstrijski zvezni deželi so največ covidnih bolnikov na intenzivni negi imeli 25. novembra, in sicer 115. Deželni voditelji Dunaja, Spodnje Avstrije in Gradiščanske, kjer se hitro širi britanska različica novega koronavirusa, dunajski župan Michael Ludwig, deželna glavarka Spodnje Avstrije Johanna Mikl-Leitner in deželni glavar Gradiščanske Hans Peter Doskozil so sicer na pogovorih z avstrijskim ministrom za zdravje Rudolfom Anschoberjem, ki so se končali v zgodnjih jutranjih urah, dosegli dogovor o zaostritvi protikoronskih ukrepov za vzhod države. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi bilo med drugim govora o popolnem zaprtju za dva ali tri tedne.

V Avstriji so skupno doslej potrdili 523.269 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 9151 oseb s covidom-19. V državi s približno 8,9 milijona prebivalcev je en odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo več kot milijon oseb, kar predstavlja 11,4 odstotka celotnega prebivalstva, dva odmerka pa 341.362 ljudi ali 3,8 odstotka vseh Avstrijcev.

Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi od 1. do 6. aprila zaprli vse trgovine, z izjemo supermarketov, šolarji pa se po velikonočnih počitnicah do 11. aprila naj ne bi vrnili v šolske klopi. Podaljšanje počitnic pri tem naj ne bi prišlo v poštev, pač pa bi naj znova potekal pouk na daljavo. Podrobnosti novih ukrepov za vzhod države naj bi na Dunaju objavili nocoj. Na državni ravni se je število covidnih bolnikov v avstrijskih bolnišnicah v primerjavi z dnevom prej prav tako povečalo. V avstrijskih bolnišnicah jih je trenutno 2086, kar je 37 več kot v torek. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je trenutno 247,7. Povprečno so v Avstriji minuli teden na dnevni ravni okužbo z virusom SARS-CoV-2 potrdili pri 3149 ljudeh. V državi je trenutno 33.521 aktivnih okužb, od torka je umrlo še 30 covidnih bolnikov. Merklova si je premislila glede dogovora o strogem zaprtju za veliko noč Nemška kanclerka Angela Merkel pa si je – potem ko je bila tarča številnih ostrih kritik – očitno premislila in preklicala odločitev, po kateri naj bi v Nemčiji v času podaljšanih velikonočnih praznikov veljali še posebej strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

icon-expand Testiranja na okužbo z novim koronavirusom v Nemčiji. FOTO: AP

Da je prišlo do sprememb, je sporočilo več virov, ki sodelujejo na današnjem kriznem sestanku nemških zveznih oblasti z voditelji zveznih dežel, a želijo zaenkrat ostati neimenovani.

Podpora, ki jo med Nemci trenutno uživa vladajoča unija krščanskih demokratov (CDU) kanclerke Angele Merkel in bavarske krščansko-socialne unije (CSU), je v samo tednu dni padla za tri odstotne točke in dosegla najnižjo raven v dobrem letu dni, kažejo danes objavljeni rezultati dveh javnomnenjskih raziskav.

Sestanek je bil sklican zelo na hitro, kanclerka pa naj bi na njem že takoj na začetku sporočila, da se je odločila dogovor, ki so ga dosegli v ponedeljek ponoči in v skladu s katerim bi med 1. in 5. aprilom zaprli večino trgovin ter še dodatno omejili druženja, preklicati. Obenem se je voditeljem zveznih dežel zahvalila, da so tako na hitro pripravljeni na nove pogovore. Vodja CDU in ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije Armin Laschet je pred tem povedal, da je kanclerka deželne voditelje tik pred zdajci povabila na nujno srečanje prek videopovezave, ki se je nato začelo ob 11. uri. Obenem je izrazil pričakovanje, da bodo na sestanku "zelo kritično" spregovorili o tem, kaj se je zgodilo pred dvema dnevoma. Dogovor je bil sicer tarča ostrih kritik predvsem zato, ker naj bi bil, čeprav so bili pogovori o njem maratonsko dolgi, v svojih ključnih elementih nejasen. Še posebej iz gospodarstva je bilo slišati očitke, da jim ni jasno, kaj naj bi velikonočno zaprtje v praksi sploh pomenilo.

Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo je predstavil bolj pesimistična pričakovanja okrevanja nemškega gospodarstva v letošnjem letu. Raziskovalci sedaj napovedujejo 3,7-odstotno rast nemškega bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,5 odstotne točke manj kot ob koncu lanskega leta. Pandemija covida-19 namreč še vztraja.

Mediji so obenem ostro napadli odločitev ne le o velikonočnem zaprtju, ampak tudi o siceršnjem podaljšanju strogih zajezitvenih ukrepov v april, češ da se vlada osredotoča na popolnoma napačne zadeve, namesto da bi raje pospešila kampanjo cepljenja proti covidu-19 in izboljšala strategijo testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 v bolnišnici dve francoski ministrici Medtem pa sta zaradi covida-19 sv bolnišnici že dve francoski ministrici. Potem ko so v ponedeljek hospitalizirali 59-letno ministrico za delo Elisabeth Borne, so zaradi poslabšanja simptomov danes v bolnišnico sprejeli tudi 74-letno ministrico za kulturo Roselyne Bachelot. Okužbo so ji potrdili minuli konec tedna. Vir blizu ministrici za kulturo je povedal, da je njeno stanje stabilno in da ni zaskrbljujoče. Njen zdravnik ji je predpisal "nekajdnevni povečan nadzor v bolnišnici".

V Franciji so doslej z enim odmerkom cepili skoraj 6,4 milijona ljudi, kar je 9,5 odstotka prebivalcev, kažejo podatki francoskega ministrstva za zdravje.

V prestolnici Pariz in njenih predmestjih sicer narašča število okužb, zato je vlada minuli teden na območju za en mesec zaprla vse nenujne trgovine med tretjim zaprtjem od izbruha epidemije, a ob manj strogih pravilih pri gibanju na prostem. Zaprtje velja za okoli 21 milijonov ljudi v pariški regiji in regiji Hauts-de-France na severovzhodu države ter v departmajih, ki mejijo na ti regiji. V torek je vlada podjetja na območjih pozvala, naj čim več zaposlenih dela od doma. V bolnišnicah v pariški regiji se je na intenzivnih oddelkih v torek zdravilo 1370 covidnih bolnikov. V državi se jih na teh oddelkih skupno zdravi 4634. Zdravniki opozarjajo, da bodo kmalu dosegli številke z vrhunca drugega vala lansko jesen, ko se je na intenzivnih oddelkih zdravilo 4900 covidnih bolnikov.

Novi val okužb z novim koronavirusom po Evropi, zaradi katerega so številne evropske države že ponovno uvedle stroge omejitvene ukrepe, skrbi evropske vlagatelje. Ob počasnem gospodarskem okrevanju se sprašujejo še, kakšna bo inflacija, saj stimulativni ukrepi držav podpihujejo rast cen.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek napovedal nov zagon pri cepljenju proti covidu-19. Napovedal je prihod novih odmerkov cepiv v aprilu in skorajšnjo vzpostavitev 35 centrov za množično cepljenje po državi. Eden bo tudi na pariškem stadionu Stade de France. Na Poljskem v enem dnevu skoraj 30.000 novih okužb Na Poljskem so v zadnjih 24 urah potrdili 29.978 okužb z novim koronavirusom, kar je največ doslej. To je tudi veliko več kot v torek, ko so poročali o 16.741 novookuženih. Zadnje najvišje dnevno število okužb od izbruha epidemije je bilo 7. novembra, ko so potrdili 27.875 primerov okužbe. Vlada je napovedala zaostritev ukrepov.

icon-expand

V zadnjih 24 urah je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo še 575 bolnikov s covidom-19. Po ocenah strokovnjakov bi število dnevnih okužb lahko bilo še veliko višje, saj testirajo samo tiste s simptomi covida-19.

Po podatkih vlade so v 38-milijonski Poljski doslej vsaj z enim odmerkom cepili skoraj 5,2 milijona ljudi, z dvema pa 1,8 milijona.

Po besedah poljskega ministra za zdravje Adama Niedzielskega so razmere še posebej zaskrbljujoče v regiji Mazovija v osrednjem delu države, kjer leži tudi prestolnica Varšava, in v industrijski regiji Šlezija na jugu države. Zaradi današnjih podatkov bodo žal morali zelo resno razmisliti o zaostritvi ukrepov, je dejal. Premier Mateusz Morawiecki je sicer že v torek zvečer sporočil, da bodo nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb objavili v četrtek. Izpostavil je, da se bo tretji val epidemije končal prej, če bodo prebivalci spoštovali ukrepe in če se bodo cepili proti covidu-19. V začetku meseca je sicer vlada znova uvedla vrsto omejitev. Med drugim so zaprli šole, nakupovalna središča in gledališča.

Iz Indije poročila o novi različici virusa V Indiji so zaznali "dvojno mutirano različico" novega koronavirusa, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Gre za še dodaten zaplet, medtem ko se indijske oblasti soočajo z novim hudim valom epidemije ter najvišjim dnevnim porastom tako okuženih kot umrlih letos.

Skupno število potrjenih primerov je v Indiji naraslo na 11,7 milijona. Več so jih doslej našteli le v ZDA in Braziliji. Umrlo je več kot 160.400 covidnih bolnikov.

S sekvenciranjem genoma in analizo vzorcev iz zvezne države Maharashtra so našli mutacije virusa, ki se ne skladajo z nobeno od doslej zabeleženih različic, so sporočili z ministrstva. Prav Maharashtra je ena od indijskih zveznih držav, ki jih je pandemija najbolj prizadela in kjer je epidemiološka situacija najslabša, vendar pa se na ministrstvu niso opredelili, ali gre to pripisati novi različici.

Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes občutno znižali. Osrednji indeks borze v Tokiu je izgubil več kot dva odstotka vrednosti, potem ko je zaskrbljenost vlagateljev spričo zaostrovanja epidemioloških razmer v Evropi v torek povzročila nazadovanje tečajev na Wall Streetu.

Zapisali so le, da čeprav so v Indiji potrdili več različic novega koronavirusa - med drugim britansko, južnoafriško in brazilsko - in zdaj tudi novo dvojno mutirano različico, te po dosedanjih ugotovitvah niso dovolj razširjene, da bi lahko potrdili neposredno zvezo med njimi in hitrim porastom števila okuženih v nekaterih zveznih državah. V Indiji so sicer v minulem dnevu potrdili 47.262 novih okužb, kar je največ od začetka novembra lani. Število umrlih s covidom-19 je medtem v zadnjih 24 urah naraslo za 275, kar je največji dnevni porast letos.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

*(Za najboljši ogled zgornjega zemljevida okužb z novim koronavirusom po svetu priporočamo uporabo celozaslonskega načina.)