Na Hrvaškem napovedujejo sproščanje ukrepov s 1. februarjem

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capakje v pogovoru za hrvaško televizijo napovedal, da bodo s 1. februarjem zagotovo omilili določene ukrepe, glede na to, da zaznavajo občutno znižanje novookuženih z novim koronavirusom in obolelih s covidom-19 v primerjavi s sredino decembra lani. Kljub temu pa so številke še zmeraj visoke in epidemiološko stanje ni dobro, je dodal.