Na Hrvaškem novih 76 okužb, državljani se ne držijo priporočil

Namestnica direktorja Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Marija Bubaš je v jutranji oddaji na N1 dejala, da so na Hrvaškem potrdili novih 76 okužb s koronavirusom."Številke niso dobre, imamo novih 76 okuženih. Gre za porast, ki sicer ni nepričakovan,"je dejala in dodaa, da so k porastu okužb prispevala predvsem druženja in neupoštevanje ukrepov, kot je varnostna razdalja. Epidemiološka slika na Hrvaškem po njenih besedah ni katastrofalna, a težava je v tem, da se ljudi ne držijo že predpisanih omejitev. 91 obolelih se zdravi v bolnišnici, štirje pacienti potrebujejo pomoč respiratorja.

Uradne dnevne podatke sicer Nacionalni štab civilne zaščite sporoča vsakodnevno okoli 14. ure, navedb Bubašove tako niso želeli potrditi, poroča Index.hr.

Hrvaški mediji sicer zadnji dni poročajo, da naj bi Nacionalni štab civilne zaščite uvedel nove ukrepe oziroma zaostril že obstoječe. Direktor Zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak je po poročanju Dnevnik.hr dejal, da naj bi bili novi ukrepi pripravljeni do konca tega tedna.

Za glavni vir širjenja virusa so se v zadnjih tednih namreč izkazala druženja, zasebne zabave in poroke, od koder so gostje nato razširili okužbo po vsej državi. Danes so potrdili še tri nove okužbe, ki jih povezujejo s poroko v Zadru. Skupno je z omenjeno poroko povezanih sedem primerov, gre pa za mlade osebe. V samoizolaciji je 217 oseb.